LAZAR (21) IZ GRADA PREŠAO NA SELO! Kuću od 110 kvadrata dobio od države i ovim će sada da se bavi! Evo šta mu je rekla devojka

Lazar Živković (21) iz sela Dedevci kod Kraljeva najmlađi je dobitnik kuće iz programa Ministarstva za brigu o selu.

On je otkrio zbog čega je odlučio da grad zameni selom.

- Kada sam video konkurs Ministarstva za selo u kome se nudi mladima da dobiju kuću do 10.000 evra u nekom od sela Srbije, nisam se mnogo premišljao. Odmah sam konkurisao, a pozvali su me u drugom krugu. Dobio sam kuću od 110 kvadrata i 2,5 hektara zemlje, na kojoj ću da gajim voće i povrće. Ostvarena mi je velika želja... - ovako priča Lazar Živković (21).

Ostvarena želja

Lazar kaže da je završio srednju veterinarsku školu i da želi da se bavi seoskim poslovima.

- Pre nego što sam dobio kuću, živeo sam sa roditeljima u Kraljevu. U ovaj grad sam došao sa porodicom 2019. godine iz Kosovske Mitrovice, u kojoj sam završio srednju školu, smer veterinarski tehničar. Sestra je otišla da studira u Banjaluku. Ja sam se opredelio za stočarstvo i poljoprivredu, što ne znači da ne volim da igram igrice na kompjuteru i da idem u provod - kaže Lazar i dodaje:

- Imam druga koji živi u selu pored Dedevaca. Dopao mi se ovaj kraj i kada sam video da je država raspisala konkurs za dodelu novca za kupovinu kuće, nisam se mnogo premišljao. U Dedevcima se prodavala kuća sa velikim imanjem. Pogledao sam je i podneo zahtev nadajući se da ću dobiti sredstva. Otkad sam dobio kuću, moji drugovi radije dolaze ovde kod mene nego što izlazimo u grad. Oni više vole da se družimo u Dedevcima nego da idemo po kafićima. Naravno, volim da odem do grada i to mi nije problem, jer nije daleko. Nekako se sve skockalo kako sam želeo. Zahvalan sam Ministarstvu za brigu o selu, što mi je ukazalo poverenje i dodelio mi novac za kupovinu kuće i imanja. To nije mala stvar u mojim godinama.

On kaže da mu se dopada život na selu i da ima velike planove.

- Dedevci su udaljeni oko dvadesetak kilometara od Kraljeva. To mi je važno zbog roditelja, a i ako mi zatreba da završim neki posao... A opet, s druge strane, imam kuću na selu, imanje... Dobio sam kuću koja nije mala. Imam dve spavaće sobe, dnevnu sobu, kuhinju i kupatilo, kao i terasu od 20 kvadrata. Tu su i prateće prostorije koje treba da renoviram. Već sam uložio nešto novca u sređivanje, ali moram korak po korak. Obnovio sam i plastenik u kome ću gajiti povrće. Takođe, planiram da podignem štalu za stoku. Na njivi ću da napravim voćnjak i da zasadim šljive... To je za početak, a posle ću da dorađujem i posadim još svašta - kaže Lazar.

Veliko interesovanje

Da su mladi sve više zainteresovani za povratak na selo, kaže i Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

- Selo danas, u 21. veku, ne znači samo poljoprivredne radove. Konkurs za dodelu kuća je pokazao da postoji veliko interesovanje ljudi da žive u ruralnim delovima naše zemlje, zbog toga nastavljamo sa programom. Novi konkurs biće raspisan do kraja ovog meseca i očekujem da će ove godine biti podneto oko 5.000 novih zahteva. Ukupno je do sada kupljena 1.631 kuća u 577 sela širom Srbije. Što znači da se mladi vraćaju selu, stvaraju porodice, rađaju decu i tu ostaju - kaže Krkobabić.

Devojci ne smeta život na selu

Malo je danas devojaka koje žele da žive na selu. Većina misli da su u gradu mnogo veće mogućnosti.

- Imam devojku, ona studira u gradu. Ne smeta joj što živim u selu, niti moji planovi. Videćemo kako će dalje biti, a nadam se da ćemo praviti zajedničke planove. Biće jednom i ženidba i stvaranje porodice, a podrška partnera svakako mnogo znači - kaže Lazar.

Uslovi za konkurs

Lazar kaže da je vrlo jednostavno učestvovati na konkursu Ministarstva.

- Subvenciju za kupovinu kuće na selu mogu da dobiju osobe koje imaju manje od 45 godina. Uslov je takođe da podnosilac prijave nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da je nisu otuđili ili poklonili u prethodnih pet godina. Od podnosioca prijave očekuje se da sa prodavcem kuće nije u krvnom srodstvu, da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi - navodi Lazar.

