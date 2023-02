LJUBIŠA SE IZ ŠVAJCARSKE VRATIO U SRBIJU Svi mu se smejali, a on odlično zarađuje! Sir 1.000€, mleko lekovito EVO OD ČEGA IH PRAVI

Ljubiša Petrović Brka iz sela Bobovo kod Svilajnca nakon tri decenije rada u Švajcarskoj, pre 11 godina je rešio da se vrati u svoju rodnu Srbiju i pokaže na jedan poseban način da i ovde može lepo i lagodno da se živi.

U svom selu 2019. pokrenuo je farmu magaraca ne sluteći da će ovaj biznis početi da cveta.

- Komšije su bile prilično podrugljive. Smejali su mi se kada sam rekao da ću da otvorim farmu magaraca. Međutim, ja sam bio rešen jer ove životinje volim od najranijeg detinjstva - kaže Ljubiša koji se trenutno nalazi u Švajcarskoj, kako kaže još koju godinu do penzije, ali kad god ugrabi vremena on dođe u Srbiju da obiđe svoje ljubimce i vidi treba li još što šta oko farme koju je poverio najbližim rođacima na čuvanje.

Farma magaraca u selu Bobovo kod Svilajnca, odavno je postala jedina turistička atrakcija ove vrste u Pomoravlju. Na njoj se trenutno nalazi 25 grla, a sve je krenulo dolaskom Cvetka na imanje koga je gazda Ljubiša Petrović dobio od kuma za svoj pedeseti rođendan.

- Oduvek je voleo ove životinje i najlepši poklon je dobio za svoj jubilarni rođendan, Cvetka. Odmah nakon toga rešio je da pokrene farmu i kupio je još tri magarice tako da je Cvetko bio presrećan. Osećao se kao čovek kada bi uživao sa tri žene - kroz smeh i šalu priča Slađan Tilić, rođak koji trenutno vodi računa o farmi.

Nakon toga kupljeno je još i sada na farmi ima ukupno 25 grla od kojih je 6 magarica koje daju ovo plemenito i lekovito mleko. Divna, Juna, Mimi, Petrojka, Maja, Čupka, Lepa, svaka životinja ima svoje ime. Zaljubljenici magaraca dolaze da se fotografišu sa njima, jer na leđima imaju krst pa se smatra da su to Božije životinje.

Lekovito mleko

Ima i onih koji požele samo da ih pomaze jer se kaže da oni iz ljudi izvlače negativnu energiju, ipak najviše je onih, koji dolaze da pazare njihove lekovite proizvode, mleko i sir.

- Mleko je zaista lekovito. Dolaze nam ljudi iz čitave Srbije. Puna je sveska onih koji se najavljuju. Ima ih iz okoline Svilajnca, ali i iz Kragujevca, Despotovca, Beograda, Novog Sada, Novog Pazara. Boga mi dosta ih je i iz inostranstva. Dolaze Rumuni, Bugari, Francuzi, dolaze iz Švajcarske. Svako ko ima neki zdravstveni problem, bilo da su pluća u pitanju, ili imunitet, dođe kod nas po naše mleko koje ne može da naškodi, samo da pomogne. Ko god ima neku muku, sa najtežim bolestima, dođe po mleko. Mi u takvim slučajevima uvek dajemo i više. Ali ima i onih kojima ne fali ništa, pa ni para i žele da ga iskoriste u ove svrhe - podseća Slađan i kaže da je retkost ovog mleka i na tržištu zbog malih dnevnih količina koje se dobijaju pa je i zbog toga i skuplje.

Objasnio je do detalja kako se dobija mleko i zbog čega je cena viša u odnosu na druge.

- Mleko se dobija svega sedam do osam meseci. I to mesec dana od laktacije kreće muža, kada se magarica opuli i kada mlado pule sisa. Tada se uzima i mleko. Dnevno se dobija od 300 do 800 mililitara, u zavisnosti kakva je magarica. Da li je više uhranjena ili krupnija - kaže Slađan i napominje da su zato i cene mleka ovih životinja više nego što se izdvaja za litar kravljeg, jer se mleko dobija samo u par meseci.

Sir od hiljadu evra

Za litar magarećeg mleka treba izdvojiti 50 evra, a za kilogram pravog magarećeg sira za koji se upotrebi 25 litara mleka, jer je mleko bez masti treba izdvojiti pozamašnu svotu novca jer ga nije jednostavno napraviti. Pravi hedonisti ne žale da za kilogram daju 1.000 evra. Oni koji to ne mogu da priušte, sir kupuju na grame. Pa tako kriška od 100 grama košta isto toliko evra.

Do sada su kako kaže sagovornik imali samo tri mušterije za sir. Dve gospođe i jednog gospodina koji su poželeli da kupe i probaju magareći sir, uglavnom dolaze po mleko.

- Inače, Ljubiša moj rođak, to bolje zna i kaže da je jutro najbolje započeti jednom rakijskom čašicom ovog lekovitog mleka i jednu pred spavanje, tada se njegova lekovitost najbolje pokazuje. Mleko je sladunjavog ukusa, jako je ukusno, nema nikakav miris i bez masnoće je. Ne kaže se džabe da su još stari Grci ovaj napitak koristili kao glavni antibiotik, a stari rimljani kao lekovito piće. Kleopatra ga je koristila za kupanje pa se smatra i pravim eliksirom mladosti i lepote. Mi smo još mali za ovako nešto, ali planiramo da u skorije vreme proširimo i uvedemo da ko našu farmu poseti, ima gde da prenoći a za pojedine koji budu poželeli omogućićemo da se okupa u magarećem mleku - podseća Slađan i kaže da su na farmi posetiocima dostupni i sapuni od ovog mleka, a budući da je jedna žena iz Braničevskog okruga poželela da kupi mleko kako bi se umivala i čistila lice, razmišljanja su da se započne i sa kozmetičkim preparatima - priča rođak Ljubiše Petrovića koji već dosta toga zna o ovim životinjama i proizvodima od mleka.

Cilj je kako kaže gazda, da se farma uskoro još više proširi.

- Ljubiša želi da pored 50.000 evra koliko je uložio u kupovinu životinja do sada i opremanje objekta za njihov uzgoj, uloži još toliko i više i farmu proširi na 100 i više grla. Neće žaliti novca iako za jednu magaricu treba izdvojiti oko 400 evra a za magarca oko 250 evra. Zato se ovim poslom malo njih bavi - podseća Slađan i kaže da su ove plemenite životinje lake za uzgoj.

Za magarce se često kaže da su tvrdoglave životinje, ali Slađan tvrdi suprotno.

- Najbolje mleko daju kada su puštene na livadi i na pašu. Inače, zimi ih ne puštamo, držimo ih u njihovim stajama iako su otporne na hladnoću i ne bi im smetalo. Hranimo ih senom, dajemo im zob, i pružamo puno ljubavi i truda u njihov uzgoj. Nisu to tvrdoglave životinje kako neki misle, to su pitome i pametne životinje, koje treba voleti - kaže Slađan Tilić.

(Kurir.rs/Informer)