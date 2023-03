JOVICA IZ BRUSA PLATIO PROVODADŽIJU I ALBANKU PA SRAMNO PREVAREN Majka otkrila šta je bilo sumnjivo: "Ovo uradila na dan odlaska"

U Srbiji posebnu pažnju privlače brakovi sklopljeni između Srba i Albanaca. Kako bi ljudi bili sigurni da nijedna strana neće biti prevarena, unajmljivanje provodadžije postala je naširoko prihvaćena praska.

Međutim, Jovica Kričak (43) iz sela Žunja, kod Brusa, kako izgleda, nije imao sreće sa pronalaskom, te je osim lažne Albanke, u maju prošle godine naišao i na lažnog provodadžiju.

Jovica Kričak je vredan, častan i radan momak, da nema takvog, misle meštani sela Žunje. On je čobanin odmalena, i gotovo jedini preostali čobanin danas u svojoj okolini. Svakog dana vodi krave na ispašu, a u štali ih neguje za potrebe domaćinstva. Jovica ima posla i u plasteniku, a obavezno se nađe posla i u bašti na otvorenom.

Da to nije sve što zna, govori i činjenica da od svog stada ovaca, priprema domaću vunu za pletenje. To je upravo i ono po čemu je naširoko poznat ovaj neoženjeni muškarac.

Sve ovo Jovica radi iz ljubavi, ali, kako to uvek biva, postoji jedno ali koje ga već duže vreme muči. A to je činjenica da je još momak za ženidbu u svojoj četrdeset i drugoj godini, ali nada se dobroj sudbini i Božijoj volji da neka devojka navrati do sela Žunje i zauvek ostane u njegovoj porodici.

- Retko koja bi došla, kako koja godina sve teže. Neće nijedna u selo. Kako čuju selo Žunje, tako se sve začude i pitaju gde je to. Pa nismo na Severnom polu - rekla je majka Božurka za Jutjub kanal "Kamerom po Srbiji" koja je ispričala priču da su pored Srpkinja, želeli i devojke iz Albanije, ali se na kraju sve završilo tako da su ostali i bez snajke i bez para.

Porodica Kričak odlučila se za provodažiju

Nakon što je jedna Albanka bila kod njih u kući, ali se spletom okolnosti nije snašla na selu, porodica Kričak se odlučila da ovaj put pozovu čoveka koji se navodno bavi provodadžisanjem. Ali izgleda da se taj plan nije dobro završio.

- Mi smo išli preko ljudi koji to rade, pare nisu problem, ali ja sam takva da verujem čoveku - priča majka koja objašnjava da je provodadžija imao samo priču, ali ne i želju da pomogne.

On je to sve kako izgleda radio iz interesa. Devojka iz Albanije je kako stoje stvari, imala dogovor sa provodadžijom iz Srbije, kako Jovičina majka smatra, verovatno su podelili pare.

Za razliku od prve devojke koja je pošteno došla, sa celom porodicom, i koja je iskreno rekla da nije spremna za život na selu, druga je bila navodno prevarantkinja.

- Kod druge devojke videlo se da to nije to. Ona nije silazila sa telefona, stalno je sa nekim pričala. A na dan kad je otišla, iščupala je kabl za telefon. Videla sam ja da je bilo nešto sumnjivo, neka kola stalno su navraćala tog dana. Ma rekoh ovo nisu čista posla. I samo što pomislih nešto tako, eto nje sa torbom beži - objašnjava Božurka trenutak kada je shvatila da je njen sin i cela porodica prevarena i od Srbina i od Albanke.

Jovica je ostao bez žene, majka Božurka bez para, a provodadžija od blama nije hteo da se javi dugo nakon odlaska mlade. Svakako, porodica Kričak nada se da će u budućnosti imati više sreće te da će njihov sin, koji kako kažu odlično plete, bolje od svake žene, pronaći svoju srodnu dušu u godinama koje slede.

