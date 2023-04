NAJMLAĐA U SRBIJI KOJA PRAVI ŠAJKAČE PO MERI! Mlada Subotičanka u žiži javnosti!

Mlada Subotičanka Mirjana Pasku je devojka koja u zadnjih par dana privlači veliku pažnju javnosti! Pitate se zašto? Odgovor je - ŠAJKAČE! Mirjana je najmlađa i jedina u Srbiji koja pravi prave autentične šajkače po meri, a od nedavno je od Ministarstva privrede dobila i sertifikat za autentičnost proizvoda! Već dve godine radi posao koji voli i kako kaže, nema lepšeg osećaja od toga. Njena priča kreće pre osam godina, kada je na predlog svog svekra počela da šije šajkače. Ovo je njena priča!

foto: Subotica živi

“Na predlog mog svekra, a i na ličnu zainteresovanost sam počela da se bavim ovim poslom, da šijem šajkače. Ujedno sam i njemu ispunila želju jer nigde u Srbiji nije mogao da kupi prave autentične šajkače po meri. Na žalost je to izumrlo ali zato sam ja ovde da povratim šajkačama kako bih rekla, novi duh. Viđam mlade devojke koje nose beretke, kačkete, šešire. Zašto mi ne bismo u Srbiji nosili šajkače. Baš iz tog razloga sam se odlučila da pravim šarene, stilizovane šajkače i mislim da je ovo jedna lepa kruna na glavi svake devojke i pravi način da pokažemo da smo drugačije. Moju karijeru sa šivenjem započela sam odmah nakon školovanja i to se odužilo na 10, 11 godina iskustva koje mi je pomoglo da mogu da stvorim nešto što je drugačije. Drago mi je što je to baš šajkača i što je to deo srpske tradicije i drago mi je što ja svojim proizvodima negujem srpsku tradiciju” objašnjava Mirjana.

1 / 10 Foto: Subotica živi

Mirjana već dve pune godine posluje kao preduzetnik i tokom ovih godina prodala je veliki broj šajkača, a narudžbi kako kaže ima i van Srbije.

“Svoj sopstveni biznis osnovala sam nakon što sam ostala bez posla usled posledica korone i mislim da mi je to nekako bio početni stepenik u ovoj priči. Do sada imam za ovih dve godine od kako imam firmu prodato preko 300 šajkača, a s obzirom da sam ja još početnik, za mene je to veliki uspeh i nada da će to da zaživi još više. Inspiraciju pronalazim u meni omiljenim radnjama za trikotažu. Tamo odem i onda tako razgledam satima i uklapam u svojoj glavi šta bih ja to mogla da uradim. Reakcija mojih mušterija je prelep osećaj pošto niko ne očekuje da će dobiti tako nešto. Jedno je videti šajkače na slikama ali kada ih vide uživo, još se više obraduju i to je neopisiv osećaj za mene. To je nešto što me gura dalje da ja radim i da i dalje stvaram drugačije, unikatne šajkače. Nedavno sam dobila i sertifikat od Ministarstva privrede za autentičnost mojih proizvoda. Presrećna sam zbog toga pošto sam jedina najmlađa u Srbiji koja pravim šajkače, prave dvoperke po merama. To ne radi niko u Srbiji. Moje šajkače su unikatne i svaka ima neku svoju priču. Sve su mi nekako drage i ponekad mi je teško da se odvojim od njih ali lakše mi je pošto znam da će da ode u dobre ruke i da će ta moja mušterija biti prezadovoljna” izjavila je Mirjana Pasku za Subotica živi.

Subotica živi