I DANAS PLJUSKOVI, U OVIM DELOVIMA SRBIJE NA SNAZI METEO ALARM! Evo kakvo će vreme biti za vikend

U Srbiji će danas pre podne biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda padavine se uglavnom očekuju na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije zbog čega je u ovim delovima na snazi i meteo alarm. Posle podne manja oblačnost, uz duže sunčane intervale.

foto: RHMZ Printscreen

Samo na severu i severoistoku Vojvodine ceo dan oblačno, uz pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, u planinskim predelima južne Srbije i severoistočni. Najniža temperatura od devet do 13, najviša od 18 do 22.

U Beogradu će jutro i pre podne biti umereno i potpuno oblačno i uglavnom suvo. Od sredine dana postepeno smanjenje oblačnosti i duži sunčani intervali. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 13, a najviša oko 21 stepen.

foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza Relativno povolјne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetlјivim osobama. Izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolјu. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Subota

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena.

Nedelja

Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena.

Ponedeljak

Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena.

Prognoza do 18. maja

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i pljuskova s grmljavinom. Temperatura sredinom naredne sedmice u porastu uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra.