HOROR PRIZOR KOD LESKOVCA: Dečak (14) ubio i obesio uličnog psa, pa u policiji PRIZNAO GNUSNU STVAR (FOTO)

Četrnaestogodišnjak iz sela Vlase kod Leskovac prijavljen je policiji jer je oobesio uličnog psa, potvrdio je Kuriru dugogodišnji zaštitar životinja iz Lebana Goran Momčilović.

On je odmah alarmirao udruženja za zaštitu životinja iz Lebana i iz Niša, koji su celi slučaj prijavili policiji.

Prema njegovim rečima, dečak je na saslušanju priznao da je ubio psa, kao i još četiri životinje u proteklih godinu dana.

foto: Kurir/D.M.

“Upitan zašto je to uradio, kazao je zato što pas ima šugu. Zapravo, nesrećnoj životinji je sa kože opalo malo dlake jer imao demodeks. Stravično je to da je dečak priznao da je ubio još četiti psa u proteklih godinu dana. Za prethodnog mu je izgovor bio da mu je jurio kokoške, pa da je to morao da uradi”, tvrdi Momčilović.

Nezvanično saznajemo da je slučaj prosleđen Višem javnom tužilaštvu Leskovac na dalje postupanje.

Kurir.rs/D.M.