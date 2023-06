POTOP U KOSJERIĆU, STIHIJA OŠTETILA MOST: Čovek spasava banderu da je bujica ne odnese! (FOTO)

"Smatram da je to bolje za sve"

"Smatram da je to bolje za sve"

Stih dana

Ubija se ko da ima života dva A u grudima praznina, e to sam ja Nema ponosa ni grama u njemu To više muško nije, to je bivši u problemu

Goga Sekulić „Bivši u problemu“