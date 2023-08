OLDTAJMERI I BAJKERI NA DANIMA VRANJA: "Oldtajmeri su svedoci nekih lepih, srećnijih vremena"

Na "Danima Vranja" posebna atrakcija u utorak je bila izložba oldtajmera i bajkera . Svaki od njih sa svojom pričom. Danilo Petrović ispred Udruženja ljubitelja oldtajmera iz Vranja kaže da je ove automobile vrlo lako sačuvati "ako posedujete dovoljno ljubavi i dovoljno vremena za njih". Oldtajmeri su zapravo svedoci kako ocenjuje "nekih lepih, srećnijih vremena".

"Oni su zapravo svedoci jednog lepog vremena, vremena kad su svi ljudi bili srećni, kad se živelo sporije i sad su tu samo da nas podsete kako je to bilo živeti u mirnijem, "normalnom vremenu", napominje Danilo. On otkriva istorijat svog automobila. "Moj je plavi "stojadin", to je auto od mog pokojnog dede. Kod nas je u vlasništvu od prvog dana, kupio ga je deda 1976. godine i od tada do sada nije menjao vlasnike, vozio je deda, vozio je otac evo sad ja, pa nadam se da će i četvrta generacija ", ističe Danilo.

Bojan Milosavljević iz Vranja je bajker dugi niz godina. Na pitanje zašto je važno predstavljanje bajkera i na manifestaciji "Dani Vranja" odgovara: "Bitno je pre svega zato što se o bajkerima stvara godinama što kroz filmove taj neki negativni kako da ga nazovemo "kult" da su to loši momci, u stvari bajkeri su jedni divni momci, plemeniti uvek su tu da pomognu drugima, humani ljudi odazivaju se svakoj humanitarnoj akciji, tako da eto jednostavno želimo da pokažemo da smo i mi normalni ljudi kao i svi ostali", objašnjava Bojan.

On otkriva šta je najveći izazov u priči o bajkerima i apeluje na pažljivu i opreznu vožnju bajkera i svih učesnika u saobraćaju. " Oprema kacige mi vozimo motore koji su klasični motori oni se ne voze brzo tako da apelujemo na sve da voze sporo, paze na saobraćaj, na druge učesnike u saobraćaju, jednostavno to je to. Tu je najbitnija ta neka sloboda koju mi doživimo kad sednemo na ta dva točka zaboravimo na sve probleme, jednostavno to je kad ja sednem sam da vozim motor to je terapija, a grupna terapija je kad nekoliko nas krene da se vozi opustimo se misli su nam čiste, naravno uz oprez", ističe Bojan.

