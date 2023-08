SVI UKUSI VRANJA: Na štandovima prezentovani čuveni specijaliteti ovog kraja!

Gradski park u Vranju u nedelju je bio u znaku najlepših ukusa jedinstvene i nadaleko poznate vranjske kuhinje. Predstavljena je monografija „Ukusi Vranja“, a pod nazivom ,,Sukaljka-mesenija", na štandovima su prezentovani čuveni specijaliteti ovog kraja.

Milica Nikolić iz Planinarskog doma "Dragan Spasić" Besna Kobila, jedan je od izlagača i evo šta je ona ponudila. "Ovde se nalaze suve posne punjene paprike, proja "grafče na tafče", "crvenci", "trljenica" i "gulaš" i nakon otvaranja na raspolaganju je za degustaciju posetiocima manifestacije u Gradskom parku. Sve je ukusno i iz tradicionalne vranjske kuhinje", kaže Milica za Kurir.

foto: Kurir.rs/T. S.

Na Danima Vranja u Gradskom parku predstavljena je i monografija „Ukusi Vranja“ urednika Dejana Zagorca i dr Jelene Đorđević. Veliki broj Vranjanaca pratio je promociju.

Zamenica gradonačelnika Zorica Jović rekla je da se radi o dvojezičnoj monografiji velikom kapitalnom delu koje je nastalo zahvaljujući izuzetnoj saradnji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Grada Vranja. A saradnja je započeta pripremom i izdavanjem monografije "Muzičko nasleđe" kada se Grad Vranje našao u ulozi izdavača.

foto: Kurir.rs/T. S.

"Zahvaljujući monografiji ,,Ukusi Vranja“ verujem da će se sačuvati od zaborava mnogi recepti kada je gastronomija u pitanju. Sačuvaće se od zaborava značajne fotografije kulturno-istorijskih spomenika Grada Vranja, što je od izuzetnog značaja za buduća pokolenja. Posle "Muzičkog nasleđa" još jedno izuzetno delo vezano za tradiciju i kulturu Grada Vranja", istakla je zamenica gradonačelnika. Urednici monografije su Dejan Zagorac i Vranjanka dr Jelena Đorđević. Koordinator na izradi monografije Milan Zdravković ispred TO Vranja. Monografija je dvojezična na srpskom i engleskom jeziku tako da će predstavljati vranjsku gastronomiju i van Srbije.

foto: Kurir.rs/T. S.

"Drago mi je da sam u prelepom i "preukusnom" gradu. Uglavnom smo se fokusirali da zaštitimo prirodno dobro. Vranje ima izuzetno zanimljivu i značajnu nematerjalnu kulturnu baštinu, a što se tiče gastronomije vranjska kuhinja može se porediti sa bečkom kuhinjom i drugim svetskim metropolama samo je treba na pravi način brendirati i zaštititi", naglasio je urednik Dejan Zagorac..

"U vašem i našem divnom gradu, gradu sa dušom Vranju. Nakon "Ukusa Stare planine" , usledili su "Ukusi Zlatibora" , "Ukusi Deliblatske peščare" i evo po prvi put u fokusu jedan grad. A zašto grad, zato što Vranje grad sa svojim kulturnim identitetom to svakako zaslužuje. Nekako nismo mogli da ostanemo imuni na sve te ukuse Vranja, na svo to gastronomsko nasleđe na kulturnoj baštini i identitetu koji ima naš i vaš grad", navela je urednica monografije dr Jelena Đorđević.. Milan Zdravković iz TO Vranja, koordinator na izradi monografije istakao je da je gastronomija sastavni deo kulturnog nasleđa. "Govorimo o bogatom kulturnom i istorijskom nasleđu Grada Vranja. Mi povezujemo nekoliko komponenti, muziku, pesmu, hranu sve ono što čini naš identitet", rekao je Zdravković.

1 / 5 Foto: Kurir.rs/T. S.

A onda je usledilo i iznenađenje za prisutne Vranjance . Pod vedrim nebom u Gradskom parku, priprema "samse". Domaćica Lidija Zlatković sa pripremljenim testom nadevom i oklagijom. "Domaćica sam, ljudi prave na različite načine samsu, a ja ću praviti na moj način.

Testo je već zamešeno malo odmara i onda ga podelim na tri "kravajčića" mala razvučem dva, namažem uljem i treće preklopim odozgo. I od te tri korice razvijem koricu koja bi mi stala u pleh i tako radim sve dok ne ispunim pleh. Isečem je onda u parčiće, rerna zagrejana i stavim da se peče. Kad se ispeče onda imam kiselo mleko i beli luk, istucamo beli luk. Kad se ona ispeče izvadimo je iz rerne i odmah je prelijemo sve i premažemo sa kiselim mlekom i belim lukom. Probaćete i videćete koliko je samsa ukusna, valjda će biti", sa osmehom kaže Lidija.

T.S.