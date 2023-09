DRAGAN MARKOVIĆ PALMA NA DRUGOJ GULAŠIJADI U KOČINOM SELU: To je deo srpske tradicije kojom se ponosimo! (VIDEO)

Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodina obišao je Drugu Gulašijadu u Kočinom Selu, u poznatom jagodinskom izletištu Kočin Hrast.

Predsednik Marković izjavio je da se zalaže za očuvanje srpske tradicije i kulture, srpskog folklora, narodne nošnje i srpskog kola a deo te tradicije jesu i srpski pasulj, srpski gulaš i svadbarski kupus. To je deo srpske tradicije kojom se ponosimo. To potvrđuju naši gosti iz preko 30 država koji su obišli Jagodinu, od investitora do ambasadora, koji su probali našu srpsku kuhinju i tražili recepte za naše srpske specijalitete.

Po rečima Markovića grad Jagodina je izgradio i uredio ovo prelepo izletište Kočin hrast u Kočinom Selu, koje posećuje veliki broj turista tokom godine, u potpunosti od sopstvenih sredstava, ali ne samo ovo izletište i ne samo u ovim selu, već celokupnu turističku ponudu Jagodine.

- U svim selima smo sami nasipali poljske puteve, svi građani na teritoriji grada, bez razlike da li žive u gradu ili u selu imaju besplatni prevoz, izgradili smo i renovirali domove kulture po svim selima u kojima se neguje srpska tradicija i narodno kolo. Svako selo ima osvetljen mali sportski teren i veliki fudbalski teren kako mladi i na selu mogu da se bave sportom. Mi hoćemo da se izjednači kvalitet života mladih ljudi u gradu i na selu - rekao je Marković i dodao:

- Neko kaže da hoćemo da prihvatimo evropske vrednosti. Da, ali ja se zalažem za ekonomske evropske vrednosti, da se izjednači ekonomski standard u Srbiji i Evropskoj uniji, a nisam za ono što ni jedan srpski domaćin ne prepoznaje i ne priznaje, a što uporno žele da nam nametnu.

U obilasku Gulašijade Marković je obišao i razgovarao sa svim takmičarskim ekipama. Pored Markovića u obilasku su bili su i Goran Milosavljević, načelnik Pomoravskog okruga, Zoran Gligorijević, direktor jagodinskog sportskog saveza JASSA i Života Starčević, narodni poslanik.

