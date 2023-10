PRETI NAM HUMANITARNA KATSTROFA: Hitan apel za pomoć direktor KBC u Kosovskoj Mitrovici

Direktor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je danas da vlasti u Prištini otežavaju i onemogućavaju snabdevanje lekovima, sanitetskim materijalom, fiziološkim rastvorima i kiseonikom, i naglasio da je poslednja isporuka medikamenata bila 2021. godine, prenosi RTV.

- Poslednja isporuka lekova bila je 2021. godine kada smo, zahvaljujući Vladi Srbije, Ministarstvu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno Kancelariji za KiM, uspeli da dovezemo velike količine. Zalihe još traju, ali one su toliko minimalne da pojedinih sredstava već nema - rekao je Elek i naglasio da preti humanitarna katastrofa.

Pored nedostatka lekova i sanitetskog materijala, Elek kaže da se ograničavaju dozvole za uvoz kiseonika, odnosno da firma koja snabdeva kiseonik mora za isporuke da traži dozvolu vlasti u Prištini na tri do šest meseci.

foto: printscreen

- Pored ovoga, do današnjeg dana, bilo je više od 210 zaustavljanja sanitetskih vozila kada izađu iz kruga KBC, bez obzira da li pružaju hitnu pomoć ili se pacijenti transportuju u centralnu Srbiju - izjavio je direktor KBC.

Dodao je da, po podacima iz Zavoda za javno zdravlje, ponestaju i vakcine za najmlađe pacijente. Elek napominje da stanovnike tzv. Kosova ništa toliko ne uznemirava koliko dalji nastavak terora koji je kulminirao upadom specijalnih jedinica sa dugim cevima u KBC Kosovska Mitrovica, bez, kako kaže, bilo kakvog razloga i potrebe.

- Tada su razbijena vrata na kotlarnici, oduzet je video nadzor na ulazu u KBC, i sve je to opravdano jednim obrascem koji smo dobili na albanskom jeziku, u kom piše da ništa apsolutno nije pronađeno. Sve se to radi u periodu kada radnici dolaze na posao, kada naši đaci idu na praksu, i sve to posmatraju naši najteži pacijenti - objasnio je.

Smatra da se kroz izjave pojedinih parlamentaraca sa Zapada, pokušavaju uvesti u nečasne radnje svi zdravstveni radnici na teritoriji tzv. Kosova koji rade u srpskim bolnicama.

foto: printscreen

- Fiziološki rastvori ponestaju, određen broj pacijenata kupuje fiziološki rastvore koje kasnije naš republički fond njima refundira, ali pitamo se šta će se desiti ako počne tako da nestaje i kiseonik, ako počnu tako da nestaju i citostatici jer su i oni pri kraju, i šta će se desiti ukoliko naša deca ne budu redovno vakcinisana. U tom smislu pričamo o humanitarnoj katastrofi - rekao je Elek, i naglasio da ako situacije eskalira, KBC će morati da prestane sa radom.

Elek napominje da se svim ovim krši Briselski sporazum koji podrazumeva kontinuirano snabdevanje lekovima, sanitetskim materijalom i fiziološkim rastvorima.

- Ovde se vodi jedan perfidni rat. Uništavanjem KBC vi nemate pravo da se lečite, a onda nemate pravo na život, a poveljom UN to pravo je zagarantovano još davne 1948. godine. Sa žaljenjem moram da konstatujem da je ova bolnica, u vreme nemačke okupacije, u prošlom veku normalno funkcionisala. Sada se u 21. veku dovodimo u situaciju da moramo da pričamo o humanitarnoj katastrofi - rekao je.

Kada je reč o slobodi kretanja, naglasio je da su kosovsko-mitrovačke tablice najnepoželjnije tablice na teritoriji tzv. Kosova i da KBC sada funkcioniše i sa manjem brojem automobila upravo zbog zabrane kretanja, zbog čega je onemogućeno da se dođe do svakog pacijenta.

Kurir.rs/RTV