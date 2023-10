VLADICA U ŠTALI ZATEKAO HOROR, TVRDI DA JE TO DELO OZLOGLAŠENE SEKTE: Misteriozni i morbidni događaji u selu kod Dimitrovgrada

Selo Trnski Odorovci, koje pripada opštini Dimitrovgrad, na obroncima Vlaških planina poprište je krajnje misteriznih i morbidnih događaja koji su meštanima uterali strah u kosti. Ovo idilično selo poslednjih dana potresli su događaji u stadu koza ovdašnjeg kozara Vladice Kostadinova, za koje tvrdi da su delo neke od ozloglašenih sekti.

Naime, Vladica je u poslednjih nekoliko dana izgubio dva jareta, i to tako što je jedno jare tokom noći zaklano, a glave nije bilo nigde ujutru kad je Vladica došao da obiđe stado. Nedugo zatim, stradalo je još jedno jare u istom stadu i to tako što je najpre zaklano, i odrezani su mu i odneti jedno uvo i rep.

- Prizor koji sam zatekao ostavio me bez daha. Prepao sam se i još uvek ne mogu da se povratim. Dolazili su i veterinari i oni su ostali bez teksta. Jarad su bila ovako netaknuta, osim što je jednom falila glava, drugom uvo i rep. Dolazila je i inspekcija i rečeno mi je da je to delo ozloglašene sekte. Ja ne znam šta da radim jer mi je ovo jedini izvor prihoda. Imam to stado od 27 koza, prodajem mleko i tako se izdržavam, nemam primanja, živim sam, nema ko da mi pomogne, a bolestan sam, imam problema sa plućima i srcem i ne mogu da postignem ni da prikupim hranu za stoku za zimu. Na kraju i ovo što se dešava. Ako se ovo nastavi, ostaću bez stada i bez egzistencije. Uplašen sam šta će dalje biti - kaže Vladica.

Štala sa njegovim kozama nalazi se na par stotina metara od njegove kuće, u okolini nema nikoga pa su njegove koze lak plen za ljude.

- Jedino rešenje je da se postavi kamera, ali ja nemam para za to. Već duže vreme se spremam i kod lekara u Beograd, ali ne mogu da ostavim stado ni na jedan dan, naročito sad posle ovoga, jer niko sad od meštana neće ni da pomisli da mi pričuva stado - kaže Vladica.

