SVAKO DETE IMA SVOJE MESTO: Užice će imati još 4 vrtića (FOTO)

U toku su radovi na završetku tri vrtića u Užicu, a u pripremi je i planska dokumentacija za još jedan vrtić.

U naselju Carina radovi teku ustaljenom dinamikom i prema rečima gradonačelnice Užica dr Jelene Raković Radivojević, koja je sa saradnicima obišla objekat u izgradnji, taj vrtić bi trebalo da bude završen do marta naredne godine.

- Ugovor predviđa da svi radovi ove druge faze, dakle i spoljni i unutrašnji, budu završeni do marta naredne godine, nakon čega će se ući u treću fazu koja podrazumeva opremanje. Oko 96 miliona dinara vredni su radovi druge faze i ta sredstva izdvojena su iz budžeta grada, kao i sredstva za prvu fazu (zemljani radovi) u iznosu od 35 miliona dinara - naglasila je gradonačelnica.

1 / 4 Foto: Z.G.

Ovaj objekat površine oko 800 kvadarata moći će da koristi oko 200 dece. Pored dvorišta imaće i zelenu površinu na drugoj etaži, do koje će se dolaziti sa otvorene terase, jer se vodilo računa i o važnosti boravka dece na otvorenom prostoru.

- To će uz nove prostore Predškolske ustanove Užice u Кaranu, Кremnima i Zlakusi biti dovoljno da se ukine takozvana lista čekanja i da svako dete u Užicu ima svoje mesto u vrtiću. Radovi su pri kraju na adaptaciji prostora u Кremnima, gde je kapacitet do 25 dece, a priprema se i projektno tehnička dokumentacija za adaptaciju prostora u Zlakusi gde će moći da boravi do 20 mališana. Očekujemo ovih dana upotrebnu dozvolu i nephodne saglasnosti resornog ministarstva za vrtić u Кaranu, gde će krenuti 55 dece – rekla je dr Jelena Raković Radivojević.

Uskoro kreće i realizacija projekta energetske sanacije vrtića Neven u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i enregetike, čime se nastavlja i posao uređenja već postojećih vrtića.

(Kurir.rs/Z.G.)