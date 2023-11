OBNOVA SREDNJE ŠKOLE U OSEČINI: Završava se prva faza renoviranja

Rekonstrukcija i adaptacija prostora srednje škole u okviru vaspitno-obrazovnog centra „Braća Nedić“ u Osečini privode se kraju, a završne radove prve faze obnavljanja ove zgrade, sagrađene krajem 19. veka, obišao je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović, koji je najavio mogućnost da Ministarstvo finansira i drugu fazu rekonstrukcije. Rehabilitacija objekta sprovodi se uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koje je ove godine iz Budžetskog fonda izdvojilo blizu 36 miliona dinara za renoviranje ove zgrade.

foto: MDULS

Osvrnuvši se na to da je boravio u Osečini u martu i da je prostor gde se odvijala srednjoškolska nastava bio u vrlo lošem stanju, ministar je naglasio da je sada zadovoljan napretkom radova i novim izgledom objekta. „Za najviše dve nedelje očekuje se završetak prve, a 2024. godine ulazimo u drugu fazu rekonstrukcije i Ministarstvo će da se potrudi da pronađe potrebna novčana sredstva da se izgled škole dovede do nivoa koji će omogućiti nastavnicima i učenicima da dobiju mnogo bolje uslove za rad. Nastavićemo da ravnomerno pomažemo i finansiramo projekte lokalne samouprave, jer je stav Vlade jedinstven i podrazumeva politiku jednakog ulaganja u sve delove zemlje“, izjavio je ministar Martinović. On je naveo da je država uradila mnogo na planu razvitka putne infrastrukturne mreže, i dodao je, da neće izostati razvoj lokalnih saobraćajnica koje su od naročitog značaja za brdsko-planinske krajeve, kao što je područje Osečine.

Tokom današnjeg boravka u Osečini ministar Martinović darivao je ovoj opštinskoj upravi kontigent od 20 laptop računara za potrebe ekonomičnijeg i delotvornijeg rada. Takođe, obišao je i kompaniju „Čabar plast“ koja se bavi proizvodnjom i preradom plastike.

(Kurir.rs)