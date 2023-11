PEŠAČE OD 3 DO 10 KILOMETARA PO ZAVEJANOM PUTU Kako zimu dočekuju jedina četiri đaka u Kuzmičevu na Goliji

Dva osnovca i dva predškolca. Danas je maglovito, a kiša lije kao iz kabla. Jedan od predškolaca, Aleksandar iz Rasta, poslednjeg sela pred vrhove Golije, nije došao. Slavi Aranđelovdan. Osnovci Stefan i Miljan su u klupama.

“Zimi bus ne može da dođe jer nije očišćen put, veliki je sneg. Ako moji mogu da me dovedu, a većinom ne mogu i put je loš, pa većinom dolazim peške. Kad je zima baš je teško i jedino može peške”, priča Miljan Biševac, a njegov drug Stefan Lončarević dodaje: „Ponekad peške, ponekad nas neko vozi, ali više peške idemo.”

Vrhovi Golije su pod snegom. Ne vide se od magle. Poput braće i sestara, pre njih, često ovi hrabri mališani prvi prte staze po snegu tokom zime. Pešače od 3 do 10 kilometara.

“Dvojica od njih žive blizu, a kada kažem blizu to je nekih dva kilometra. Eto to je njima blizu. A preostala dva su nekih šest, sedam kilometara odavde. I to sad uopšte nije jednostavno kad su tako mali, to može da traje i po sat vremena. Strah, da li će usput nekoga ili nešto sresti, tako da uopšte nije jednostavno.”, navodi učiteljica Ivana Mijailović.

Ovi dečaci sa Golije biće poslednji đaci škole u Kuzmičevu. U selima ima mlađe dece od njih, ali roditelji planiraju da se odsele.

Kurir.rs/RTS