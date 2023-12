BOJOVIĆI IZ SELA KOVILJE 8 DANA BEZ STRUJE: "Slavu smo proslavili u mraku, imamo i bebu od mesec dana!" Ovo im je najveći strah

Jake snežne padavine koje su tokom prethodnih dana pogodile opštinu Ivanjica najveće probleme napravile su na elektromreži, a na hiljade ljudi u planinskim selima ostalo je bez struje.

Najkritičnije je ipak u selu Kovilje kod Ivanjice, kod porodice Bojović gde čitavih osam dana nemaju struje. Krsnu slavu Mratindan proslavili su u mraku, a najteže je što imaju bebu staru samo mesec i po dana pa više, kako kažu, ni sami ne znaju kako funkcionišu.

- Mnogo je teško. Beba je mala, treba je presvući, oprati veš, okupati. Grejemo vodu, pere se na ruke. Katastrofalna situacija. Slavu smo proslavili bez struje, svaki dan idemo do susednog sela kako bi napunili mobilni telefon. On se brzo prazni, a to nam je jedina veza sa svetom. Ne znamo šta nas čeka dalje jer zima je tek počela, a nastao je ovaj kolaps, rekao je za RINU Miloš Bojović iz sela Kovilje.

foto: RINA

Ono što je takođe veliki problem za ovu porodicu jeste činjenica, ukoliko struja brzo ne dođe svo meso i namirnice koje imaju u zamrzivaču i koje su pripremili za zimu, pokvariće se.

- Ovo je selo, hrana i osnovne namirnice se spremaju tokom toplih dana kako bismo bili mirni tokom zime. Ivanjica je udaljena oko 35 kilometara i ne možemo da idemo svaki čas do grada da nešto kupimo. Što spremimo to i imamo, ali je žalosno što će ovo meso u zamrzivaču da nam se pokvari. Ne znamo šta da radimo, nadam se da će nam neko pomoći, dodaje Miloš.

foto: RINA

Lokalne nadležne ekipe čine sve što je u njihovoj moći, ali očigledno je da im je u saniranju svih kvarova potrebna i pomoć kolega sa strane i angažovanje službi na nacionalnom nivou.

foto: RINA

Na ostalom delu teritorije Ivanjica, situacija se stabilizovala. Domaćinstva koja su prethodnih dana zbog obilnog snega bila u mraku, sada su dobila struju.

- Sada su gotovo sve trafostanice dobile napon, a i putevi su prohodni. Ono što je dobro što nam vremenske prilike idu na ruku, pa se i sam sneg brzo otapa. Uspeli smo da uz pomoć dobrih ljudi, elektromontera koji su stigli iz drugih opština iz EPS da se probijemo do svake kuće i otklonimo sve kvarove. Nadam se da će uskoro biti rešene muke i porodice Bojović iz Kovilja. Činimo sve da dobiju struju, kazao kazao je predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović.

Svi putevi na teritorije opštine Ivanjica su prohodni, pa čak i pravac preko Odrvaćenice koji spaja Ivanjicu i Novi Pazar, a važi za jednu od najrizičnijih deonica u Srbiji tokom zimskih meseci.

Kurir.rs/RINA