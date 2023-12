JUNAKE NIŠTA NE MOŽE DA ZAUSTAVI: Hitna uz pomoć vatrogasaca uspela da spasi pacijenta, jedva se probili do planinskog sela

Nekoliko sati je trebalo ekipi Hitne službe Doma zdravlja u Prokuplju da stigne do pedesetogodišnjeg čoveka u planinskom selu Vlasovo udaljenom 75 kilometara od Prokuplja, kako bi mu se pružila medicinska pomoć.

Kako je deo puta potpuno neprohodan, morali su da intervenišu vatrogasci i prevezu ih do pacijenta, a zatim ih sve zajedno spuste do Prolom banje, odakle su došli do Prokuplja.

Čovek kojem je bila potrebna medicinska pomoć je hronični bolesnik i bio je u izuzetno lošem stanju kada su stigli do njega.

Ekipa Hitne pomoći je pokušala da sama dođe do njega, ali je deonica od Prolom banje do Vlasova gotovo neprohodna.

Zato su pozvali vatrogasce, koji su terenskim vozilom prebacili ekipu do pacijenta, a zatim ih sve dovezli do saniteta.

Ovo je drugi put za mesec dana kako se čine nadljudski napori da se dođe do osobe kojoj je potrebna pomoć u planinskim područjima oko Prokuplja.

