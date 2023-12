UMANJENJE PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA I U 2023. GODINI: Evo koja preduzeća su uključena

Prema prihvaćenom predlogu Članova Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici i u 2023. godini pravo na umanjenje plaćanja komunalnih usluga imaće porodice sa troje i više dece i to do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života.

Neophodno je da članovi imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime.

Pravo na umanjenje ostvaruje se za komunalne usluge koje pružaju: Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Novi Sad, Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Novi Sad, a naplaćuje ih JKP "Informatika" Novi Sad putem jedinstvenog mesečnog računa.

Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđuje se u visini od 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.

Ovom odlukom i umanjenjem obaveza plaćanja komunalnih usluga, višečlanim porodicama će se i u 2023. godini olakšati teret svakodnevnih troškova što će kao rezultat biti od velikog značaja za njihov budžet.

Na ovaj način Grad Novi Sad već duži niz godina pokazuje solidarnost i brigu o svojim građanima.

