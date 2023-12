MAJSTOR ZA GULAŠ OTKRIO SAVRŠEN RECEPT: Stvar je u krčkanju, da sve bude prirodno, ali i u još jednom VAŽNOM SASTOJKU! (VIDEO)

Mala Dragačevska varošica oduševljena je ovog vikenda mirisom ukusnih specijaliteta od ribljeg kotlića, preko svinjskog i gulaša od divljači. Majstor za juneći gulaš, Joviša Karadžić, kaže da se ljubav prema kulinarstvu rodila još u vojničkim danima.

foto: Kurir televizija

- Ljubav prema kulinarstvu je krenula još iz vojske. Tada sam bio, imao sam priliku da zamijenim kuvara glavnog i tu sam počeo da učim te veštine što bi se reklo i po vojnički. Pa sam posle dodao ja svoj repertoar. Tako da je to ispalo dobro i uživam u tome. Svi me znaju ovde. Idem da kuvam i za džabe i za pare kako god.

02:43 MAJSTOR ZA GULAŠ OTKRIO SAVRŠEN RECEPT: Stvar je u krčkanju, da sve bude prirodno, ali i u još jednom VAŽNOM SASTOJKU!

Iskusni kuvar Joviša objašnjava da je juneći gulaš najukusniji sa prirodnim začinima i da za njega ne postoje narodski rečeno nikakve kesice niti aditivi.

- Ovde je sve prirodno. Znači crni luk, dinstanje luka, celera, peršuna i postoje ostali začini sve što ide, ali to je sve prirodno. Samo je stvar u krčkanju i što bi se reklo da ne zagori. Ne treba brzo ni da se vatra loži da bi to bilo ukusno jelo. Meso je čista junetina. Skoro sam i stavio meso tako da sad počinje da se krčka nekih dva i po do tri sata i to je to.

foto: Kurir televizija

I dok se na tihoj vatri juneći gulaš krčka, Joviša nam otkriva da je vino obavezni sastojak ovog dragačavskog kotlića.

- Kada ovo prokuva onda dodam vino. Prvo jednu manju količinu. Sve zavisi od količine koliko ima u kazanu. Nekad bude ceo litar za ovu količinu, nekad pola i tako.

Lučani su i ovom prilikom zablistali jedinstvenim sjajem izložbi narodnih rukotvorina, prirodnih i kozmetičkih melema i obaveznim notama domaćih likera koji krase svaku trpezu ovog kraja.

Bonus video:

02:19 OTKRIO SAM ŠABANA DOK JE JEO PASULJ Rade Petrović o poznanstvu sa Šaulićem: Okrenuo sam se, a on NE DIŠE