U OVO SRPSKO DVORIŠTE LJUDI NETREMICE GLEDAJU! Scenografija kao iz filma, novogodišnja bajka koja oduzima dah (FOTO)

PROKUPLJE - Već deset godina jedno dvorište u Prokuplju u naselju Jabukar postaje centar grada, zbog novogodišnjeg ukrašavanja domaćina. Ono podseća na one bajke i dvorišta koja gledamo u filmovima oko praznika. Zapravo, svakog 1. decembra do 15. januara, ono sija i širi duh praznika. Za sve je „kriv“ Goran Milanović (71) koji živi u Danskoj i koji svake godine zajedno sa sestrom Ljiljom okiti zajedničku kuću.

-Kada sam imao petanestak godina, otac je iz Beograda doneo ukrašenu jelku. Nikada ništa lepše nisam video u životu i ta slika me godinama proganjala. Čak i u Danskoj do pre dvadesetak godina niko nije obraćao pažnju na to novogodišnje ukrašavanje dvorišta, a onda je sve krenulo- priča nam Goran, ponosan na svoje dvorište.

1 / 5 Foto: Biljana Roganović

Objašnjava da je pre deset godina rešio da ispuni svoj dečački san i da u svom dvorištu napravi novogodišnju bajku.

-Tako je sve počelo. Čak sam u Danskoj obilazio neka ukrašena dvorišta da vidim kako to ljudi rade, počeo da kupujem sijalice i ukrase, doneo u Srbiju i krenuo sa kićenjem. Te prve godine toliko je bila dugačka zavesa sijalica da je postavljena i u komšijsko dvorište. Kada sam je okitio, ispunio mi se dečački san i od tada svake godine to isto radim- kaže naš sagovornik.

I tako kada padne mrak, nestvarno zasija ovo dvorište koje je u Ulici Tike Stankovića. Dolaze ljudi, posebno sa decom da vide magiju, slikaju se, a Goran svakom dozvoljava da to čini.

-Samo im kažem da paze na kablove, kako se deca ne bi povredila. Prvih godina oni su bili svugde po dvorištu, ali sada sam ih sakrio, odnosno zaštitio. U tome mi je pomogao komšija električar koji je otvarao utičnice. Ukupno trenutno ima najmanje 10.000 sijalica i svake godine ubacim nešto novo- ponosan je Goran.

Kaže da kićenje dvorišta traje nekoliko dana, po mnogo sati, ali da taj trud vredi.

1 / 6 Foto: Biljana Roganović

-Ne bacaju se ukrasi i sijalice bez reda, već imam neki stil koji uvek ispoštujem. Znate, par godina oko ove pandemije, nisam dolazio i tada je moja sestra kitila. Njen raspored je bio drugačiji- objašnjava nam on.

Iako sve izgleda nestvarno, neobično, svečano i praznično, mnogi se pitaju koliko struje se potroši za ovaj glamur i lepotu.

-Ne mnogo više nego obično, jer su sve to kvalitetne led sijalice koje donosim iz Danske. Znate, dok god mogu, sake godine činiću isto, jer je ovo bio moj san- obećava naš sagovornik, koji je obezebdio da i Prokuplje ima dvorište koje je bajka i novogodišnja čarolija.

I zaista, svaki detalj, svaki ukras, ima svoje mesto koje je savršeno i koje ostavlja bez daha sve koji prođu ovom ulicom. Ovo dvorište je veća atrakcija od samog centra, a Goranu je drago što mnoga deca dolaze da uživaju u njegovoj čaroliji.

Ipak su novogodišnji praznici poseban deo godine, koji čini čoveka posebnim i malo magije zaista upotpuni taj doživljaj.

Kurir.rs/B.R.