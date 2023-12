BRUKA U NIŠU! DANIJELA SELA S MUŽEM DA OTVORE KOVERTE POSLE SVADBE: Kad ono, moša! Evo šta su svatovi stavljali umesto para?!

Neki u šali kažu da je mladencima jedan od najlepših trenutaka na svadbi kad svi odu pa da mogu da pogledaju šta su dobili od poklona i prebroje novac iz koverte.

Ali, često se dešava da u kovertama ne bude ničeg, to je na svojoj koži osetila Danijela Nikolić iz Niša.

Ona i njen muž su seli sa porodicom da prebroje novac, ali umesto toga dobili su mnoštvo praznih koverti ili onih u kojima je obični komad novinskog papira ili samo čestitka.

foto: Shutterstock

- Na njima nije bilo potpisa, bile su potpuno prazne. To stvarno nije u redu. Ja razumem da neko nema novca, ali ovo je bezobrazluk. Čuli smo da su se neki drugi mnogo lošije proveli. Nemoguće je otkriti ko je to od gostiju uradio. Obično je velika gužva, koverta se stavlja u kutiju za darivanje mladenaca tako da je to, zaista, teško utvrditi. Niko nikoga ne tera da daruje mladence, ali ove prazne koverte su baš ponižavajuće - ispričala je Danijela.

Koliko je para pristojno staviti u kovertu Nepisano je pravilo da rodbina i prijatelji treba da daruju mladence minimalno u vrednosti "stolice" koja je za njihovo prisustvo plaćena, u proseku, između 50 pa do 200 evra. Bračni par Nikolić od 150 koverata u kojima je trebalo da bude novac od rođaka i prijatelja pozvanih na svadbu našao je 15 praznih, a u jednoj je bio obični papir pažljivo izrezan u veličini novčanice, da se na prvi pogled ne vidi da je prevara. - Postoje naravno i izuzeci. I pored teške materijalne situacije, naši ljudi se trude da ispoštuju običaje, pa su spremni i da se zaduže - dodaje Danijela. Kriza jeste, ali bi bilo poštenije odbiti poziv na svadbu, izviniti se i jednostavno reći: “Nemam para.”

Oni koji vas pozivaju, sigurno bi to shvatili na dobar način. Ovako, sa praznim kovertama, sve ima predznak i nekulturnog i nepoštenog.

- Nama je najbitnije da smo se mi lepo proveli, a ove prazne koverte neka idu njima na čast - zaključila je Danijela.

foto: Shutterstock

Problem sa praznim kovertama za nekoga je bila i lekcija. Pored kutije za darivanje mladenaca postavljaju i dežurnog svata, najčešće mlađu devojku, koja od onih koji ubacuju kovertu, traži samo jedno - da na njoj napišu svoje ime.

