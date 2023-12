DRAMA! MAJKA I DETE UPALI U NABUJALU REKU KOD VLADIČINOG HANA Most im u trenu POPUCAO: Dečak pao na glavu i počeo da se DAVI VIDEO

"Kako je moglo da bude, dobro smo , ne znam šta da vam kažem. On se ne žali ni na šta samo je uplašen, mene malo boli u predelu leđa i leva noga, započinje priču uznemirena majka Slađana M. (49) iz Jelašnice, koja je doživela jutros pravu dramu kada je sa sedmogodišnjim sinom upala u reku Jelašnicu prelazeći preko drvenog mosta.

U ispovesti za Kurir, Slađana napominje da je njen sin od ponedeljka pod prehladom, a juče se pojavila i visoka temperatura zbog čega je dete odvela u Dečiji dispanzer u Surdulici.

00:33 Majka sa detetom upala u nabujalu reku, jedva uspela da izvuče dete

"Dali su mu terapiju i uput za laboratoriju. Njemu se opet povećala temperatura i završili smo u Hitnu pomoć. Morao je da primi injekciju urbazona da bi mu spala temperatura. Jutros u 9 i 30 krenuli smo da radimo laboratoriju i kod doktorke na dečijem da mu terapiju promeni. Pođemo preko drvenog mosta. Taj most, on je nikakav, drveni most preko reke Jelašnice. Most je u očajnom stanju već možda dve godine. Moramo da ga pređemo da bi dete vodila u školu i gde god . Mi svakodnevno tu prolazimo. Most je na udaljenosti od 100 metara od naše kuće", navodi Slađana. Na pitanje kako je u toj dramatičnoj i opasnoj situaciji uspela da sačuva prisebnost i izvuče dete iz reke, jer su posledice mogle da budu strašnije kaže:

"Krenuli smo kod lekara i pred kraj da pređemo most na mestu gde je nakrivljen, sad ja ne znam šta se desilo, da li je daska pukla ne mogu tačno da vam kažem i ja sam bila u šoku. Padala je ledena kiša jutros, mraz i da li je daska pukla ispod nogu ili mu se noga okliznula. Sin je mene udario u noge i zajedno padamo u vodu. Voda duboka on pada na glavu ja ga držim za ruku, on guta vodu, davi se, dva tri puta glava mu je u vodi... Jedva sam ga izvukla, jedva sam ga izgurala na obalu, nema nigde nikoga, komšija koji nas je čekao u autu, on nas čovek nije čuo. Zajedno smo pali, ja sam njega držala za ruku, da sam ga malo pustila njega bi voda odnela. On je glavom pao u vodu, srećom desnom rukom sam ga držala za njegovu levu ruku, a desnom mojom rukom sam mu glavu podizala nisam ga ispustala i gurala sam ga prema obali. Ne znam kako sam uspela da ga izguram na kamenje. Reka je nadošla mi smo pali u najveću vodu. Meni je bila do pojasa. Izgurala sam sina na obalu i ja sam izašla i krenuli smo tamo prema komšiji gde nas je čekao kolima.

- Bili smo skroz mokri. Sin je drhtao,. Juče je imao temperaturu 39.6 Brzo da ga presvučem, uleteli smo u kuću kod komšije. Skinula sam dete. Umotala ga u ćebe, osušili smo mu kosu. Malo se zagrejao i komšija nas je dovezao okolnim putem kući preko betonskog mosta koji imamo, a koji je prilično daleko od nas, nije to blizu. Sva dokumentacija knjižica, moja njegova, novac kartica iz banke znači sve mi je bilo u torbi, telefon, a torbu mi je voda odnela. Nemam ništa.... " kaže Slađana za Kurir.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Objašnjava da je taj most u lošem stanju, ali da meštani moraju da ga koriste kako ne bi zaobilazili i išli dužim putem naročito po lošem vremenu.

"Moramo preko mosta on ide u školu , prvi razred je moramo na taj most da prodjemo i kad idemo u školu i kad se vraćamo. Samo moje dete ide ovde u školu u Jelašnici, sva druga deca idu u Surdulicu u školu, gde im roditelji rade i lakše im je da ih tamo vode.. Juče je imao visoku temperaturu, ne daj Bože od te hladne vode da mu se opet vrati ne znam. Strepim šta će biti . Dobro smo prošli hvala Bogu šta je sve moglo da bude. Kući smo, nismo stigli do lekara njemu su ruke i noge bile ledene. Napolju kiša pada hladno je i nisam smela da ga vodim", priča majka Slađana..

Slađana kaže da će njeno dete imati traume verovatno za ceo život.

"On je meni rekao kad smo došli kući mama ja više na ovaj most neću nikada da pređem pa makar uvek kasnio u školu. Kad sam ga izgurala iz vode, on samo grebe po onom kamenju da izađe na obalu, da se spasi i samo viče mama ja sam dobro jel si ti dobro. Užas ne ponovilo se nikad nikome, ja sam sto puta to rekla".

Slađana objašnjava da u Jelašnici imaju i betonski most, ali da im je on daleko i da desetak porodica ima potrebu da koristi svakodnevno baš drveni most koji je u izuzetno lošem stanju.

"Do škole preko betonskog mosta treba nam sigurno 45 minuta, a ovako deset minuta. ".

Ona ukazuje i na tragična dešavanja vezana za drveni most u Jelašnici..

"Tu je poginuo čovek pre sedam godina, pre toga je žena pala i bila povređena. Taj most je stalno kritičan godinama unazad, a ne rešava se ništa", ukazuje Slađana i apeluje na nadležne da što hitnije nađu rešenje za most preko reke Jelašnice koji koriste meštani sela svakodnevno. Selo Jelašnica pripada opštini Vladičin Han.

Kurir.rs/T.S.