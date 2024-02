DR MILENKOVIĆ TREĆI PUT NA ČELU GRADA: Ponovo izabran za gradonačelnika Vranja

Dr Slobodan Milenković izabran je za gradonačelnika Grada Vranja u narednom četvorogodišnjem periodu. Dr Milenković biće po treći put na čelu grada.

Njegov zamenik biće Milan Ilić, diplomirani inženjer menadžmenta. Na konstitutivnoj sednici Skupštine grada Vranja , kojom je u petak predsedavao najstariji odbornik Dragan Mihajlović (PUPS) za predsednicu skupštine, izabrana je Zorica Jović, diplomirani ekonomista.

foto: T. S.

Na sednici je predsednik Gradske izborne komisije Novica Stanisavljević podneo izveštaj o sprovedenom izbornom procesu.

U novi saziv Gradskog veća izabrani su: Bojan Kostić, Danijela Milosavljević, Nenad Đorđević, Dejan Ivanović, Nebojša Stamenković, Slavoljub Stojmenović, dr Nikola Popović, Darko Filipović, Goran Mladenović.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković u svom prvom obraćanju pred novim sazivom lokalnog parlamenta, zahvalio se građanima na ukazanom poverenju, rekavši da je velika čast i zadovoljstvo biti po treći put na čelu grada.

- Duboko sam počastvovan ali i iskreno zahvalan na ukazanoj časti, da po treći put dobijem vaše poverenje i podršku. Čovekovo određenje nije samo odraz stečenog znanja i postupaka koje čini. Za mene to je ujedno stvar ubeđenja, ličnog doprinosa i doslednosti, u postupcima na činjenju i stvaranju boljih i jednakih uslova za život svakog čoveka. Kažu da je najvrednija čovekova ideja motivisana željom za sveopšte dobro, a ne da bi se izdigao iznad drugih. To je geslo u kojem se sažima sva odgovornost i svrha koja se stavlja preda mnom, kao prvim među jednakima. I to nije ništa manja niti veća dužnost, od one kada sam se po prvi put obavezao da zajedno, u ovom domu, oblikujemo izvesnu budućnost sadašnjim i budućim generacijama - rekao je gradonačelnik Milenković.

foto: T. S.

- Na početku novog mandata, ističem da je imperativ mog zalaganja jaka, atraktivna i otvorena lokalna samouprava izgrađena na temeljima zajedničkih vrednosti, kolektivne snage ali i težnje da činimo još više. Da u skladu sa glavnim načelima razvoja i zakonitosti, zaboravimo sve naše ideološke razlike i da glavni aksiom delovanja bude čovek i ostvarenje njegovih potreba. Moje je čvrsto uverenje da saradnjom možemo stvoriti zajednicu vrednu pažnje. Zajednicu koja u svom jezgru odražava nade i težnje svakog pojedinca, a u sprezi je sa kvalitetom i uslovima života - istakao je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković.

On je potom izneo svoj Ekspoze i predstavio programska načela, koja će biti osnova u radu budućeg rukovodstva. Govorio je o finansijskoj politici, razvoju privrede i kreiranjupovoljnog poslovnog okruženja, podršci finansijskom razvoju malih i srednjih preduzeća, infrastrukturi i energetskoj efikasnosti, kao i zacrtanim projektima i ciljevima u ovim oblastima. Osnovni prioriteti u narednom periodu biće i razvoj poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja, sporta i sportske infrastrukture, turizma, socijalne zaštite, unapređenje lokalne samouprave, položaja nacionalnih manjina, etničkih zajednica, zaštita pravnog i društvenog položaja crkve i verskih zajednica, stvaranja uslova za život i ostanak mladih, kao i zaštiti životne sredine i očuvanje ekologije.

- Dame i gospodo, imamo puno razloga da se ponosimo što živimo u ovom gradu, što pripadamo njegovoj kulturi i tradiciji. Naša je obaveza da stvaramo vrednosni sistem, pun prava i poštovanja, socijalne kulture i otvorenog dijaloga. Ovaj grad čine ljudi i nema većeg motiva od učestvovanja u javnom poslu, od stvaranja uslova za bolju budućnost naših naraštaja. Mnogo toga smo uradili ali i mnogo toga započeli. Pozivam vas da, bez ikakve ostrašćenosti, podržite moje nastojanje da u Vranju ispišemo novo poglavlje razvoja. Veliki Leonardo da Vinči rekao je: "Vremena ima dovoljno za sve one koji će ga dobro iskoristiti!". Ovo je grad mogućnosti i prilika, i potrebno je da se svi zajedno potrudimo, kako bi ih iskoristili na pravi način - istakao je u svom ekspozeu gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković''.

Zorica Jović nova predsednica Skupštine grada Vranja

Na predlog Izborne liste „Aleksandar Vučić – Vranje ne sme da stane“’ za predsednika Skupštine grada Vranja izabrana je Zorica Jović diplomirani ekonomista. Ona se zahvalila na poverenju i istakla da je funkcija predsednika Skupštine grada veliki i odgovoran zadatak.

foto: T. S.

- Potrebno je da svi zajedno imamo razumevanje, toleranciju, međusobno uvažavanje i poštovanje, jer je to preduslov za nesmetan rad Skupštine grada. Cilj svih odbornika treba da bude da zajedno radimo najviše na ekonomskom, ali i svakom drugom napretku grada Vranja, a sve u interesu građana Vranja, koji su nam dali podršku - naglasila je Zorica Jović.

Za zamenika predsednika Skupštine imenovan je Dragan Mihajlović, diplomirani pravnik.

Funkciju sekretara Skupštine grada u narednom četvorogodišnjem mandatu obavljaće Jelena Maksić, master pravnik iz Vranja, a zamenika sekretara Skupštine grada Dragan Jovanović, diplomirani pravnik.

Kurir.rs/T.S.