MAJKA NOVOROĐENČETA KOJE JE UMRLO U NIŠKOM PORODILIŠTU OČAJNA: Šta mi sada da radimo IZGUBILI SMO ZDRAVU BEBU, odakle infekcija?!

Inspekcijske službe danima intenzivno "češljaju" Ginekološko akušersku kliniku UKC u Nišu nakon što je 24. januara preminula beba stara pet dana. Unutrašnji stručni nadzor naložio je UKC Niš nakon saznanja o slučaju, a proverava se kompletna medicinska dokumentacija kako bi se utvrdilo da li su sve procedure nakon porođaja bile izvedene u skladu sa propisima, ili je tragičnom epilogu doprineo i "ljudski faktor".

Porodilje koje bi uskoro trebalo da idu na porođaj u UKC Niš, preko društvenih mreža traže informacije o stanju na klinici i potvrdu da li ima učestalih inspekcijskih kontrola na GAK.

Inspekcija dolazi svaki dan

- Za sedam dana bila sam dva puta na GAK iz drugih razloga i dolazila je inspekcija - napisala je jedna Nišlijka.

foto: Ana Paunković

Po navodima Nišlijki, pred zgradom GAK se crvenom trakom čuva mesto za vozila inspekcija koje često dolaze. Porodilje koje su na klinici potvrđuju da inspekcije dolaze skoro svakodnevno. Beba koju je po i pisanju medija na svet donela Marija Perić iz Niša 19. januara, preminula je pet dana kasnije usled infekcije pluća pod okolnostima koje se još uvek utvrđuju.

Iz Uprave UKC Niš "Blicu" je potvrđeno da je formirana komisija koja će detaljno ispitati slučaj i izvestiti roditelje o nalazima.

- Uprava niškog Univerzitetskog kliničkog centra, odmah po dobijanju saznanja o navedenom događaju, zajedno sa nadležnim službama, formirala je Komisiju za unutrašnji stručni nadzor, koja će detaljno ispitati hronološki sled događaja i utvrditi sve činjenice, nakon čega će, naravno, o svemu tome porodica biti obaveštena - saopštio je UKC Niš.

Majka bebe, pre nekoliko dana objavila je anonimno na jednom niškom portalu da joj je preminula beba koja je rođena bez ikakvih zdravstvenih tegobe a koja je na porođaju dobila ocenu 9.

"Ništa nije ukazivalo ni na kakav rizik"

- Sve je bilo u najboljem redu, trudnoća je protekla sjajno, jedino sam malo više ležala jer sam imala skraćen grlić materice, ali ništa nije ukazivalo ni na kakav rizik. Porođaj je protekao u najboljem redu, što se toga tiče, imam pozitivno mišljenje - počinje Marija svoju priču.

Nakon 18 sati, porodilji donose bebu, te sa majkom provodi ceo dan. Ipak, ubrzo dolazi do prve komplikacije, ali kako je Marija rekla, ni tada nije bila uplašena, a lekari su je uveravali da će sve biti u redu.

- Malo je požutela i odneli su je na fototerapiju. Ja nisam mislila da je to nešto zabrinjavajuće, sve je bilo u redu samo je bila malo žuta. Nisam se plašila uopšte, već sam mislila da je bolje da se sve proveri dok smo tu, nego da nas puste kući - priseća se Nišlijka.

foto: Printscreen/nishnocu_official

Beba se prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela

Nakon 12 sati provedenih na terapiji, doktori joj saopštavaju da će biti neophodno da ostane još, a onda saznaje da se beba prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela. Ipak, lekari smiruju porodilju i govore joj da se to dešava, da ne treba da brine i da je u pitanju sasvim normalna situacija.

- To mi je saopšteno ujutru u 11, verovatno su je pre toga hranili, a uveče je već dobila temperaturu, tad su je već poslali na Dečiju kliniku, a posle 24 sata beba je preminula. Prestala je da reaguje na terapiju jer je infekcija bila vrlo jaka. Poslata je tamo sa pričom da će sve biti u redu, da tamo imaju mnogo bolje terapije i da će je zadržati tri dana. Ništa mi nije rečeno što bi me uplašilo ili da bih pomislila da će se ovakva tragedija desiti - navodi Marija za Telegraf.rs.

Pojašnjava da joj je rečeno da je mleko dospelo u bebina pluća, te je došlo do vrlo teške infekcije koja je na kraju uzrokovala smrt novorođenčeta.

- Navodno, postojalo je mleko u plućima bebe, jer je prilikom dohrane strani sadržaj završio u plućima. Kada se zagrcnula oni su pokušali da izvade to mleko, ali da li joj se to mleko spustilo u pluća ili šta, ja ne znam. Oni su je hranili na sondu iako je kod mene sisala i znala da guta. Ne znam zašto je hranjena na sondu ako je već gutala kod mene. Rečeno mi je da se prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela. Onda su je smirivali, ali to nije uspelo. Moje mišljenje je da je možda trebalo da je odmah pošalju na Dečiju kliniku, poslali su je tek kad je dobila temperaturu - priča Marija.

Kurir.rs/Blic