OVAJ PASULJ JESTE SKUPLJI, ALI JE NAJBOLJI U SRBIJI?! Proizvođačica: Reč je o čuvenom PEĆKOM semenu koje se može naći SAMO KOD NAS

Cena pasulja dostigla je cenu živinskog mesa, bar ako je suditi po novopazarskoj pijaci, gde je ovo povrće dostiglo cenu od neverovatnih 600 dinara po kilogramu u prodavnici i na pijaci.

Zašto pasulj plaćamo kao "suvo zlato" izveštavao je sa lokalne pijace u Novom Pazaru novinar Kurira Emir Ličina koji je razgovarao sa proizvođačicom i prodavačicom kako ona tvrdi najboljeg pasulja u Srbiji, Ljubicom Aksović.

foto: Kurir televizija

- Pasulj je sad poskupeo. Sad će seme i zbog je skuplji. Osim toga to je naš Pazarski pasulj sa našeg podneblje koji je najlepši i najbolji u Srbiji.

Cena ovog pasulja je čak 1000 dinara, a Ljubica tvrdi da nije problem naći jeftiniji pasulj, ali je razlika u kvalitetu vidna:

- Drugačiji pasulj se može naći po jeftinijoj ceni, ali to je ovaj što se uvozi. Ima i onaj sitniji pasulj. To je kraljevačko seme. On je jeftiniji. Ovo je pećko seme. To je najbolje seme što postoji i najbolji je za kuvnje.

01:54 OVAJ PASULJ JESTE SKUPLJI, ALI JE NAJBOLJI U SRBIJI?! Proizvođačica: Reč je čuvenom pećkom semenu koje se može naći SAMO KOD NAS!

Uprkos visokoj ceni kaže da ljudi ipak kupuju pasulj:

- Ko ima kupuje ko nema ne kupuje. Ali kupuju ljudi i dalje

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:19 OTKRIO SAM ŠABANA DOK JE JEO PASULJ Rade Petrović o poznanstvu sa Šaulićem: Okrenuo sam se, a on NE DIŠE