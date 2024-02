EVO ZAŠTO JE LEPA IVANA OMILJENA PROFESORKA U UŽICU Đaci kažu da je njen čas nesvakidašnji, prava pustolovina! Šta predaje? (FOTO)

Učenici mlade profesorke Ivane Janković iz Užica sa istorijom se upoznaju koračajući putevima Nemanjića, Brankovića, Lazarevića, putevima srpskih kraljeva i ratnika.

Po mišljenju mnogih, ovaj dosadan i suvoparan predmet Ivana je pretvorila u pravu pustolovinu, a kako je uspela u tome da njeni đaci sa nestrpljenjem i uzbuđenjem iščekuju svaki naredni čas.

Pažnju javnosti mlada profesorka je privukla svojim Instagram profilom na kojem kači fotografije i snimke sa svojih putovanja. Međutim, na njih ne ide sama. Njeni saputnici su učenici kojima predaje u više različitih škola u Užicu. Nijedan čas nije isti, nastava se ne odvija uvek u učionici, već u mnogim srpskim manastirima, istorijski važnim mestima, ali i u Hercegovini, Crnoj Gori, Grčkoj i Makedoniji.

"Ideja za kreiranje ovog profila nastala je iz želje da svojim učenicima predstavim nastavu istorije na zanimljiviji i originalniji način. Smatram da mi, prosvetni radnici treba da osluškujemo ovo vreme i da se na neki način prilagodimo eri digitalizacije koja je pred nas postavila nove izazove", istakla je sagovornica.

Glavni pokretač u svemu što radi ovoj mladoj i perspektivnoj ženi je ljubav, a svoj poziv doživljava van granica poslovnog i učionice.

"Deci treba pružiti pažnju, ljubav, treba im na jedinstven način preneti svoju strast i oni to znaju da prepoznaju, a znaju to i te kako i da uzvrate", napominje Ivana. Ideja i inicijativa za nastanak profila kako ističe bila je njena, ali, sada kaže da je to preraslo u zajednički, timski rad.

"Deca kroz ovu stranicu iskazuju svoje talente, kreativnost a ja sam uspela kroz ovaj profil da objedinim svoje četiri ljubavi: ljubav prema istoriji, veri, putovanjima i ljubav u radu sa decom", priča Jankovićeva.

Ivana sa svojim đacima putuje dosta, što po Srbiji, što van njenih granica - obišli su i Hercegovinu, Crnu Goru, Grčku, Makedoniju...A kao jedan od glavnih prednosti ovakvog načinja obrazovanja ističe značajno iskustvo koje učenici stiču.

"Smatram da nam knjige daju znanje ali nam putovanja daju značajno iskustvo. Važno je vizuelno doživeti sve to o čemu pričamo na časovima, i zaista, to se pokazalo kao odličan način učenja", napominje naša sagovornica.

Deca su dobila priliku da prođu putevima Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, putevima srpskih ratnika i kraljeva, neki đaci su imali i svoje prve uloge u mini edukativnim filmovima, priča ona.

"Ponosna sam i zahvalna jer mi se javljaju moji bivši učenici, koji prate naš rad, kao i mnoga deca kojoj ne predajem. To mi je velika satisfakcija da se još više trudim ali i dokaz da sve ovo što zajedno radim sa svojim đacima ima smisla", kazala je Ivana dodajući da je njihova misija da utiču na svest mladih ljudi da zavole svoje korene, spoznaju svoj identitet , svoje nasleđe.

"Mislim da smo u tome i uspeli", ponosno kaže profesorka.

Kako sagovornica otkriva, ona predaje deci iz različitih krajeva, a njen cilj je da ih nauči da razlike treba da nam budu prozor koji će nam pomoći da naučimo da se poštujemo i volimo bez obzira kojoj kulturi i religiji pripadamo.

Kurir.rs/Telegraf