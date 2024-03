HUMANITARNI GEST VRANJSKIH GIMNAZIJALACA Pripremili predstavu, a novac od ulaznica za premijeru ide u humanitarne svrhe

Predstava ''Sudije'' dramske sekcije Gimnazije ''Bora Stanković'' u Vranju, premijerno će biti izvedena u petak u gradskom pozorištu u 20 sati, saopšteno je iz gimnazije.

Tekst je autentičan i autorsko je delo učenica četvrtog razreda Milice Danev i Emilije Arsić.

foto: Gimnazija Bora Stanković

''U početku beše reč. I reče beše u Boga...'' Da reč može da bude ubojito oružje potvrdio je i vekovima kasnije Radoje Domanović, najpoznatiji srpski satiričar. On je 1896. godine kao profesor Vranjske gimnazije sa učenicima postavio na scenu Njegošev ''Gorski vijenac'' i to je bio početak pozorišnog života u Vranju.

Od tada do danas traje magija pozorišta u našem gradu, ali i u našoj školi, skoro bez prekida. Od biblijske ''Knjige o sudijama'' do Domanovića i od Domanovića do danas traje čarolija na daskama koje život znače.

Mi ih ovom predstavom objedinjujemo u praizvedbi, kao omaž ovom piscu i nekadašnjem profesoru naše škole", ističu iz gimnazije

Autor scenografije je profesor likovne kulture Aleksandar Đorđević. U predstavi učestvuje osamnaestoro učenika svih razreda Gimnazije.

Premijera je zakazana za 1. mart u Pozorištu ''Bora Stanković'' u Vranju. Ulaznice se neće prodavati već će biti humanitarni prilog namenjen za lečenje dečaka. Početak premijere predstave ''Sudije'' je planiran za petak u 20 sati.