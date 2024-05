NOVČANI IZNOS SVETOSAVSKE NAGRADE POKLONIO SABORCU SA KOSMETA: Humani gest dekana Poljoprivrednog fakulteta iz Kruševca

Ovogodišnji dobitnik Svetosavske nagrade grada Kruševca dekan Poljoprivrednog fakulteta u Lazarevom gradu, dr Ivan Filipović novčani iznos svoje nagrade ustupio je saborcu iz borbi na Kosovu i Metohiji Veroljubu Smiljkoviću, koji živi u Beloj Vodi.

- Veroljub je počeo da rekonstruiše kuću, da sređuje svoje imanje i mislim da će ova pomoć da mu znači. Sigurno će završiti neki posao, ali značiće mu kao moralna podrška za dalji život i rad, što je vrlo značajno. Veroljub je u vreme NATO agresije 1999. bio na odsluženju vojnog roka, odlikovani je borac sa Kosova i Metohije, živi na selu i zbog bolesti se bavi povremenim poslovima.

- Ovaj humani gest i pažnja dekana profesora dr Ivana Filipović, koji je i sam učestvovao u borbenim dejstvima na prostorima Kosova i Metohije, za mene je od velikog značaja. Na Kosmetu smo bili u vreme zločinačke NATO agresije i to od prvog do poslednjeg dana. Kao izviđač 52. Izviđačko - diverzantske čete Prištinskog korpusa bili smo svuda izloženi brojnim opasnostima i to svuda gde je trebalo, na granicu, karaule i tako dalje.

SUBNOR Srbije, Opštinski odbor grada Kruševca u saradnji sa „Graditeljima mira“ i drugim humanitarnim organizacijama i humanim ljudima vodi akciju pomoći borcima i ratnim vojnim veteranima koji su se hrabro borili za slobodu otadžbine i sadašnjih i budućih generacija.