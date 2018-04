„Nećete verovati“ – autorska emisija Gvozdena Nikolića

Za dobru priču dovoljno je saslušati obične ljude, oni su svetli primeri svima nama

Jedan od najpoznatijih i omiljenih dopisnika Prve televizije svakako jeste Gvozden Nikolić. Njegov prepoznatljiv glas i akcenat osvojio je simpatije velikog broja gledalaca, a njegove priče nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Upravo taj jednostavan pristup životu kao i sposobnost da sasluša običnog čoveka, donele su autentične priloge koje imaju višemilionske preglede na društvenim mrežama, a sve to je dalje vodilo logičnom koraku – pokretanju autorske emisije „Nećete verovati“, koja će se od danas emitovati subotom u 18.45 časova na Prvoj televiziji.

„Zahvalan sam Prvoj na ukazanom poverenju i što je me zapravo i napravila. Kao dopisnik televizije radim za informativni program i emisiju „Exploziv“ i upravo zahvaljujući kolegama s Prve, došlo je do ideje i podstreka da se pokrene autorska emisija „Nećete verovati“, kaže Gvozden i dodaje: „U emisiji ćemo videti priče običnih ljudi iz cele Srbije, čak i one teške ali uvek sagledane sa pozitivne strane. Znate, celokupna atmosfera koja se kreira u medijima, uključujući i društvene mreže, prilično je mračna i stalno slušamo i čitamo o ubistvima, silovanjima i pljačkama. Sve to utiče na mene i zbog toga sam hteo da svoju priču okrenem na veseliju stranu, da pokažem da ovaj život nije tako crn. Pokazaćemo dobre primere, časne i uspešne ljude iz svih sfera života“.

Gvozden ističe da se malo pažnje posvećuje malom čoveku i u prvi plan se stavljaju ekstremi: „Šta je sa tim ljudima koji vredno rade i ne kukaju. To niko ne primećuje i niko ih ne vidi. U ovoj emisiji će upravo ti ljudi biti glavni junaci. Slušajući njih, poredeći naš i njihov život, mi ne umemo skoro ništa da cenimo, tek kada nam se desi nešto loše, a život protiče i s njim mnogo lepih stvari. Ja sam vredrog duha, i uvek sam verovao u nešto bolje. Sve prođe jednog dana. Nikada neću zaboraviti rečenicu jedne slepe žene sa Zlatara koja savršeno plete džempere i šara ih – Ovaj svet je toliko lep. Zamislite, a nikada ga nije videla. Ona ga tako oseća“.

Ekipa emisije već je pripremila izuzetne priče pa ćemo tako videti primer jednog briljantnog Užičanina koji je napravio kućnu centralu za proizvodnju struje koji je svoj izum patentirao. Nikolić i za to ima zanimljivo gledište: „Vidite, za tog čoveka niko ne zna, a da je, ne daj Bože ubio nekog, svi mediji bi se sjatili u trenutku“. Saznaćemo i kako je jedan boem koji je odrastao u domu za nezbrinutu decu, spasao iz hladne Morave čak 11 ljudi, zašto je jedno selo postalo poznato po neobičnoj ljubavi – između krave i konja i još mnogo toga.

„Uradio sam mnogo priloga do sada za „Exploziv“, ostale su upamćene mnogo priče poput „Junoši sa Golije“ ,,Kome duzmu prase“ ,,Milunka odbila 200 prosaca“ ali sam najviše ponosan na to što sam zajedno sa ekipom emisije uspeo da obebedim izgradnju pet kuća siromašnim porodicama što nije bilo nimalo jednostavno ali upornošću i malom dozom drskosti smo uspeli“, kaže Gvozden, a na pitanje kako uspeva s lakoćom da dođe do zanilmljivih priča i zašto ga toliko gledaoci vole, odgovora: „Zato što sam ja neko ko je odrastao u duhu običnog čoveka, na selu i za mene nema tajni, znam kako je orati, kopati, raditi u fabrici pa na kraju i ovaj posao. Sve sam prošao i razumem običnog čoveka, kada ga vidim na 50 metara znam šta misli, kako se oseća i tako dođem do tih priloga. Kad krenem preko planina imam naviku da svratim pred prodavnicu ili zadrugu gde se ljude okupljaju i obično je njihova prva reakcija - evo ga onaj Gvozden sa televizije ali stanem,s ednem na panj sa njima, krenem u komunikaciju, ljudi me prihvate i sasvim je dovoljno slušati ih. Svaka njihova priča je za novine! I od njih sam najmanje teških stvari čuo, sve su to pozitivni i svetli primeri. Uz njih se pošteno odmorim, a usput postanemo i dobri prijatelji. Ja sam dopisnik Prve, a ti ljudi su moji dopisnici“.

