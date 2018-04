Časopis Cosmopolitan Hrvatska proslavio 20. rođendan

Šta je sve na umu jednog dvadesetogodišnjaka? Seks, seks i još malo seksa. To je životno razdoblje u kojem se svake sedmice fatalno zaljubljuje, istražuje nove stvari, širi horizonte i, naravno - partija. Trenutno najpopularniji dvadesetogodišnjak u Hrvatskoj je časopis Cosmopolitan. Rođendan je proslavio u šarmantnom društvu pobednica takmičenja "Ja sam više od selfija - Cosmo influenserka", Cosmo čitateljki i, naravno, poznatih ličnosti. Crveni tepih je aut, pink carpet je in, a njime su prošetale najcool devojke u najlepšim haljinama, najpoželjniji frajeri i uopšteno ekipa koja ima onaj zabavan i neustrašiv Cosmo faktor. Pitanje koje su mnogi postavili na proslavi glasilo je - šta ste vi radili u aprilu 1998, kad je na kioske stigao dugo iščekivani prvi broj hrvatskog izdanja Cosmopolitana sa slavnom manekenkom Sindi Kraford na naslovnoj strani?

Bila je to godina u kojoj je svet ugledala prva sezona popularnog serijala "Seks i grad", ali se pojavio i Gugle, kad su svi ludili za dr Daglasom Rosom (Džordž Kluni) iz "Urgentnog centara" i pričali o seks skandalu u Beloj kući. Kao i o dolasku najčitanijeg ženskog magazina na svetu u Hrvatsku.

Koliko se u poslednjih 7.300 dana promenio svet, a koliko mi? Belu kuću ponovno potresa seks skandal, Džordž Kluni je kao vino, što je stariji, to je zgodniji, a isti efekt ima i Cosmopolitan - svake godine sve smo bolji.

Od prvih dana u redakciji Cosma isticalo se kako je on mnogo više od seks priručnika ili lifestyle sadržaja, zabavnog magazina za razonodu - on je deo istorije feminizma čiji je zadatak osnaživanje žena na svim poljima života - od privatnog pa do poslovnog.

Poslednjih 20 godina kroz stranice Cosmopolitana prošle su mnoge uspešne, pametne i osvešćene žene čiji su tekstovi i životne priče inspirisali desetine hiljada mladih čitateljki koje Cosmo sa svakom generacijom iznova stiče. A upravo takve devojke - preduzetnice, neustrašive i samopouzdane, oduševile su žiri ovogodišnjeg takmičenja "Ja sam više od selfija", koji je birao Cosmo influenserke 2018. i njihova imena otkrio upravo na Cosmo partiju povodom svog 20. rođendana.

