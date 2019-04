VODEĆE MUZIČKE ZVEZDE DANAŠNJICE ZA NAJJAČI EXIT IKADA: Na Tvrđavu stižu Chainsmokersi!

Nakon što su ovogodišnju impresivnu listu EXIT hedlajnera otvorili muzički giganti The Cure, upravo je objavljeno da na Petrovaradinsku tvrđavu stižu i možda trenutno najpopularnije svetske zvezde nove generacije, američki hit sastav The Chainsmokers! Njihova fantastična popularnost u samo poslednjiih pet godina donela im je vrtoglavih deset milijardi YouTube pregleda, te neverovatne 24 nagrade, uz čak 76 nominacija, od čega jednu Grammy, tri MTV i čak sedam Billboard nagrada! Sve to uspeli su uz samo dva studijska albuma, kao i 34 singla, od čega je njih 19 dobilo i svoj video spot, čimeovaj ultimativni hit duo svojim uspesima iza sebe ostavlja i zvezdepoput Lady Gage, Davida Guette i Calvina Harrisa. Osvojili su podjednako sve vodeće globalne muzičke top liste, kao i naslovnice najtiražnijih svetskih medija, dok ih je Los Angeles Times nedavno predstavio kao najveće pop zvezde Amerike. Koliki je velik njihov međunarodni ugled govori i činjenica da je čak i čuveni Coldplay pristao da im gostuje kao drugopotpisani u planetarnom hitu "Something Just Like This"! Chainsmokersi se tako pridružuju zvezdanom programu ovogodišnjeg izdanja EXIT festivala, koji uz The Cure, predvode vodeće rock and roll, hip-hop i elektronske zvezde današnjice, Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, DJ Snake, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas i Like Mike, Solomun, Desiigner, Amelie Lens, Boris Brejcha i mnogi drugi.

Mnogi predviđaju da će njihov treći album, najavljen za ovu godinu, dodatno učvrstiti njihovu dominaciju na muzičkoj sceni, a sa ovakvim mišljenjem složan je i naš čuveni muzički kritičar Dragan Ambrozić: „Chainsmokersi predstavljaju jedan od najvećih pop sastava koji se pojavio u poslednje vreme na globalnoj muzičkoj sceni. Brzina njihovog uspona na svetski tron predstavlja poseban fenomen i prava je retkost u muzičkim krugovima. Ne izgleda kao da će uskoro otići sa njega." Upravo zato se i očekuje da će glavna bina EXIT festivala u petak, 5. jula, kada je budu preuzeli Chainsmokersi, brzo stići do maksimalnog kapaciteta!

Neumorni tandem čine Alex Pall i Drew Taggart, koji saradnju počinju 2012. godine u Njujorku radeći remikse za indi rok bendove i već od 2013. kreću da nižu prve singlove, koji redom beleže uspehe na američkoj dens sceni. Prvi multiplatinasti tiraž i Top 10 plasman na američkoj listi stiže uz singl "Roses", a već iduće godine izbacuju "Don't Let Me Down" sa kojom osvajaju celu planetu i svoj prvi Grammy! Slede nastupi na najvećim festivalima i desetine novih hitova, među kojima i sedmostruko platinasti hit „Closer“ koji drži rekord kao pesma koja se u 2016. najduže zadržala na prvom mestu. Njihov album prvenac „Memories... Do Not Open“ lansirao ih je pravo na prvo mesto liste najboljih muzičkih albuma, a među pesmama sa ovog izdanjanalazi se i dvostruko platinasta numera „Paris“, prema kojoj će se uskoro snimiti i film! Njihova pesma „Something Just Like This“, koju su snimili sa jednim od najvećih bendova u modernoj muzičkoj istoriji, sastavom Coldplay, najdugovečnija je pesma nadens top listi, a odmah iza nje nalazi se pesma „Lean On“ koju potpisuje još jedna zvezda ovogodišnjeg Exita, DJ Snake! Neumorni tandem već treću godinu zaredom je zvanično i najuspešniji dens izvođač, a ovim postignućem može da se pohvali još samo Lady Gaga! Prethodnu godinu pamtiće i po čak pet Top 10 singlova, čime su iza sebe ostavili teškaše Davida Guettu i Calvina Harrisa, koji im je nekada bio idol! Taman u godini kada dolaze na Petrovaradinsku tvrđavu, dvojac hitmejkerskog dodira objaviće i treći, novi album „World War Joy“, a ovo izdanje, koje već svojim imenom najavljuje numere pune pozitivne energije, iznedrilo je singl „Why Do You Love“ sa popularnim sastavom 5 Seconds of Summer, a pesma se za samo 24 sata našla na prvom mestu iTunes liste!

Od danas kreće i popularna "4+1" akcija, u kojoj društvo kojezajedno kupi četiri ulaznice za EXIT festival, petu dobija na poklon, a trajaće dok se ne rasproda vrlo ograničen broj ulaznica za ovu akciju. Četvorodnevne EXIT ulaznice trenutno su 6.990 dinara, što je visokih 45% uštede u odnosu na finalnu cenu! Cena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupaju The Cure je 2.990 dinara za parter i 4.990 dinara za FAN PIT, dok je cena GOLD VIP dnevnih ulaznica za 4. jul 12.000 dinara. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice exitfest.org i putem prodajne mreže Gigs Tix. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org , dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

