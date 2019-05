Vodimo vas do HIT destinacija za leto 2019 uz akciju uplatite i zaradite sa agencijom Oktopod travel

Turistička agencija Oktopod travel nastoji da svake sezone obnovi, proširi i poboljša svoju ponudu, prevashodno brojnim kvalitetnim apartmanskim kapacitetima u Grčkoj, ali isto tako i na ostalim destinacijama Mediterana gde možete uživati u čistom moru i kupanju, plažama sa najfinijim peskom, prijatnim večernjim šetnjama, ukusima mediteranske kuhinje. Ova sezona međutim donosi nešto potpuno novo i drugačije, osvežavajuće, uzbudljivo i idealno za sve one koji su u potrazi za ispunjenim, veoma interesantnim i aktivnijim odmorom.

Predstavljamo vam ITALIJU I ŠPANIJU AUTOBUSKIM PREVOZOM.

Sorento je jedno od najpoznatijih letovališta južne Italije, smešten u sorentinskom zalivu. Interesantno je da se Sorento nalazi na litici visokoj 400 metara iznad Tirenskog mora, a sam grad ima divne parkove, vidikovac, dugo šetalište sa brojnim restoranima i barovima. Prava odluka leta 2019 je Vilu Igea koja se nalazi izvan centra grada (oko 1,5km) odakle ćete u potpunosti uživati u prijatnim letnjim noćima uz neverovatan pogled na sorentinski zaliv. Izdvajamo ultra povoljnu ponudu već za 339€ u terminu 14.07.-22.07. za 6 noćenja sa doručkom i autobuskim prevozom.

Ukoliko s druge strane želite da istažite lepote severne Italije, Sanremo vam ovog leta 2019 širom otvara svoja vrata. Ovaj poznati italijanski grad je smešten na zapadu grandioznog Đenovskog zaliva nedaleko od francuske granice. Poznat je i pod nazivom "grad cveća". Ušuškan u dolini sa prijatnom klimom iznad koje se uzdižu Ligurijski Alpi, ovaj grad pruža jedinstvenu atmosferu i uspešno spaja planinu i more, Alpe i Mediteran, zelenilo sa brda i plavetnilo pučine. Već 21.06. vas vodimo do svih lepota Sanrema i njegove regije i to od 199€ po osobi u hotelu sa doručkom.

Sicilija je pak pravi biser na samom jugu Italije, tik uz čuvenu italijansku „čizmu“. Za obilazak ovog ostrva je gotovo svako godišnje doba idealno, ali poznato je da je, kao i ostale destinacije Mediterana, najzastupljenije u letnjim mesecima. Ovo je destinacija gde ćete uspešno iskombinovati dobre plaže, kupanje i sunčanje, ali i obilazak gradova sa autentičnom primorskom atmosferom. Za termin 04.07. smo pripremili odličnu specijalnu ponudu već od 339€ po osobi, a cena uključuje autobuski prevoz i hotelski smeštaj sa doručkom. Pozivamo vas da se putem sajta oktopod.rs upoznate sa ovim interesantnim programom kroz koji ćete pored fenomenalne Sicilije proštetati uličicama i trgovima Rima i Napulja, starom Pompejom i mondenskim Kaprijem.

Vodimo vas i do samog zapada Evrope i to do najzastupljenije destinacije kontinentalne Španije, Ljoret de Mar. Ovaj mali katalonski gradić se nalazi na mediteranskoj obali čuvene Costa Brave i već decenijama unazad privlači veliki broj putnika prvenstveno lepotom svoje duge peščane plaže. Ovo je grad bogate istorije, kulturne i prirodne baštine, a zahvaljujući povoljnim specijalnim ponudama Ljoret de Mar i nazaobilazna Barselone koja se nalazi na nešto više od sat vremena vožnje, su dostupni baš svima. Osetite španski temperament i vrelinu katalonskog sunca već 19.06. za 379€. U okviru aranžmana očekuje vas 9 noćenja u hotelskom smeštaju sa doručkom i večerom kao i obilazak susedne Azurne obale u Francuskoj i gradova Italije.

Posebna lepota letovanja u organizaciji agencije Oktopod travel je u novoj akciji kojom možete i da zaradite za vaša nova naredna putovanja. Od 01.06. rezervacijom letovanja u Oktopod travelu stičete pravo na poklon vaučer u iznosu do 100€. Akcija važi za rezervacije u svim poslovnicama agencije, a sve informacije možete dobiti pozivom na 011.41.55.555. Potpuno se bezbrižno prepustite narednom letu 2019 i sa osmehom planirajte vaše nove avanture.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir