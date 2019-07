Kako je pesma “Pictures of You” na ovogodišnjem Egzitu postala više od omiljene pesme Kjura

Legendarni britanski gotik rok bend Kjur (The Cure) krenuo je na, možda, svoju poslednju turneju. Svi koji su mislili da su poslednju priliku da čuju Roberta Smita propustili još 2016. godine u Budimpešti, dobili su svoju šansu za popravni, na sinoćnjem spektakularnom nastupu na otvaranju ovogodišnjeg Egzit festivala.

Malo je toliko legendarnih bendova i muzičara koji se osmele na povratničku turneju. A oni koji su sinoć na Mejn stejdžu plesali, pevali i uživali u hitovima legendarnog sastava nikada ne bi rekli da je the Cure ikada i prestajao ono što je započelo pre više od četiri decenije. Samo nekoliko meseci nakon što je Robert Smit postao deo prestižnog društva – Rock and Roll kuće slavnih, slušati ga uživo ima poseban značaj. Fanovi iz celog sveta, najrazličitijih generacija, iscrtanih lica i natapiranih kosa pokušavali su iz fan pita da uhvate malo Kjur magije. Ipak, iz IQOS Vip zone bio je najsavršeniji pogled na muzičku legendu i njegov podjednako legendaran stajling i frizuru, koji su neodvojivi deo mita o ovom bendu.

Robert Smit i Kjur priredili su i svojevrstan “egzitovski” ekskluzivitet, jer su svirali netipičnih festivalskih dva i po sata i otklonili svaku bojazan da će publika ostati uskraćena za set omiljenih pesama ovog benda jer od Cura, skoro baš niko nema samo jednu omiljenu. Lovesong, Lovecats, Lullaby, Boys Don’t Cry, Friday I’m in love, Just like Heaven…

Uz Pictures of You publika je dirigovano spremila mobilne telefone pokušavajući da napravi fotografiju muzičkog idola sa različitih strana tvrđava. Oni, najsrećniji, sa IQOS bine uspeli su da naprave sliku i uspomenu baš sa njim, najvoljenijim gotičarem na svetu i celim Exit festivalom u aktivaciji sa fotografijama u rasponu od 360 stepeni. Upravo takav je i bio verovatno jedan od najznačajnijih nastupa u istoriji Exita – pun krug lekovite energije od prvog do poslednjeg trenutka uz blagu setu što sve nije počelo ispočetka.

