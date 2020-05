TVORAC JE MUZIKE ZA MARATONCE I BALKAN EKSPRES: Zoran Simjanović otvoreno o svom životu i karijeri

Muzika iz kultnih filmova domaće kinematografije najčešće se povezuje sa kompozitorom Zoranom Simjanovićem. On stoji iza prepoznatljivih tonova i pesama iz filmova poput „Nacionalna klasa“, „Maratonci trče počasni krug“, „Balkan ekspres“ i mnogih drugih klasika, u kojima je Simjanović ostavio neizbrisiv trag.

Kao i svaki muzičar, u mladosti mu je prvi korak bio sviranje u bendu. I zaista, svirao je u bendovima Siluete i Elipse, i prisetio se kako je izgledao taj dan kada je došao kući nakon raspada grupe.

„Dosta mi je bilo teško. Ne može čovek da veruje u to, kada sa nekim ljudima proživiš pet godina. To je kao da si bio u braku - svaki dan probe, koncerti... A moja majka je stalno kukala:’Dosta više ta svirka, upisuj neki fakultet’. Kad sam došao kući, ona je rekla:’Pa jao, rasturili ste se?’ Kada sam joj potvrdila, a ona je odmah rekla:’Ćuti, ko zna zašto je to dobro,“ rekao je Simjanović u emisiji.

I ispalo je dobro, pošto se Simjanović posvetio komponovanju. Završio je Fakultet dramskih umetnosti, na kom je jedno vreme i predavao, i komponovao vanvremensku muziku i zavredio nagradu za životno delo. U svet komponovanja filmske muzike ušao je 1975. godine, a objasnio je i kako je nastala kultna špica za seriju „Grlom u jagode“.

„Rekao sam tada suvlasiniku Kluba književnika: ’Budo, daj mi parče ’artije’. On mi da, i ja brzinski ispišem pet linija... Ta-na-na-na-naaaa, to mi je bilo tu u glavi. I dođe Điđa (Srđan Karanović), a on kaže:’To je to“, rekao je između ostalog Simjanović.

