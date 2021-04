PUTOVANJE SA BEBOM AUTOBUSOM NE MORA DA BUDE NOĆNA MORA: Evo šta da radite!

Bebe i putovanja autobusom nisu nešto što zvuči zabavno, ali ne mora da bude tako! Potrebno je dobro planiranje, taktika i naravno debeli živci! Evo šta je potrebno raditi da putovanje sa bebom autobusom ne bude noćna mora!

Pažljivo birana oprema za bebe u toku putovanja

Kada dođe vreme za put autobusom sa malom bebom, oprema i dodaci su ključni za mirno putovanje. Dobro, sa bebama nikad nema potpunog mira, čak ni kada spavaju! U torbu za bebe obavezno treba staviti: -rezervnu odeću, -presvlaku, -set za ličnu higijenu, -dodatne flašice i dude (varalice) -omiljene bebine igračke,

Ako su relacije duže, taj spisak se pošteno produžava.

U tom slučaju obavezne su bebine kupke, kreme za telo i pelensku regiju, ako je aktuelna temenjača kod beba onda i set za rešavanje tog problema ne sme da se zaboravi! Krema za osip i set za negu temenjače moraju da budu na spisku jer se lako zaborave, a neophodni su jer se tretiranje ne bi trebalo preskakati. Lako se zaborave i baš važne stvari poput omiljenog ćebenceta za umirivanje bebe - a u toku putovanja to je od ključnog značaja! Sve ove naizgled male stvari doprinose onom mirnijem putovanju. Presvučena, suva i sita beba je mirnija, a kada se tome dodaju zanimacije u vidu omiljenih igračaka, putovanje autobusom će biti lakše.

Daleke destinacije i putovanje sa bebom autobusom

Ponekada putovanje autobusom mora da bude i do mnogo daljih destinacija, što znači da će trajati satima. Takva putovanja sa bebom uopšte nisu laka za organizaciju i realizaciju. Ipak postoje neki načini da se to sve olakša. Tako na primer nije loše da se pre samog putovanja na duže staze ode u posetu pedijatru koji će reći da li je beba spremna i zdrava za duže putovanje.

Zatim treba dobro istražiti sam autobus i rutu do destinacije, da se sazna kada su pauze i gde i kako da organizujete svoje vreme tokom putovanja. Na primer Beograd Pariz autobus ima posebno organizovanu rutu putovanja koje traje oko 18h. Najbolje je da se putuje noću, da bi beba određeno vreme provela spavajući.

Bebe u toku putovanja uglavnom spavaju, zbog truckanja autobusa, ali treba iskoristiti svaku pauzu i izneti ih na svež vazduh i da se malo osveže. Od posebne pomoći u toku putovanja na dalje destinacije mogu biti ergonomske marame za putovanja. Prvo što olakšava kretanje roditelja, a drugo, bebe uživaju u tim maramama i osećaju roditeljske blizine.

Pre putovanja koje traje poprilično dugo, nije loše obezbediti sebi 2 mesta da bi imali prostor za presvlačenje, hranjenje ili igranje bebe. Dodatni plus je ostvariti prijateljski kontakt sa vodičem i vozačima koji će češće izlaziti u susret i možda napraviti dodatnu pauzu ukoliko to bude potrebno.

Još jedan super važan savet koji može pomoći je da se odmah ponudi izvinjenje saputnicima. Zašto? Jednostavno iz pristojnosti i da bi se kupilo malo više razumevanja kada beba počne da plače. A plakaće, jer to im je jedna od glavnih zanimacija zar ne! To je sitni znak pažnje koji će svima dati do znanja da mislite i na njih ali da su bebine potrebe i prirodni nagoni ipak na prvom mestu.

I tako se može otpočeti avantura putovanja sa bebom autobusom u neke udaljene gradove, a da ne bude baš totalna katastrofa.

Odrastanje uz putovanja? Ima i toga!

Neke bebe od naranijih dana života putuju. Da li zbog posla roditelja, zabave i mogućnosti, neke bebe odrastaju putujući, a njihovi roditelji imaju puno posebnih trikova koje primenjuju. Oni su od početka spremni na negativne komentare ostalih putnika i naoružani strpljenjem.

Međutim, iako potencijalne poteškoće i problemčići prilikom putovanja sa bebom mogu biti zamaorni, benefiti su daleko veći.

Takva deca se od ranog detinjstva upoznaju sa različitim l kulturama i načinima života. To u mnogočemu utiče na njihov razvoj. Pored soacijalizacije koja biva pospešena i ranije se razvija, smatra se da se njihov odnos prema okolini razvija u drugačijem pravcu.

Postaju svesniji sebe i njihove uloge u prirodi i životu.

Takođe česte promene okoline utiču na razvoj njihovog zdravlja, od disajnih i organa za varenje pa do mozga i kognitivnog razvoja. Bogatstvo i prilike da se upoznaju sa različitim kulturama ali i česte promene okoline obogaćuju njihovo razmišljanje i spremniji su na snalaženje u životu odnosno samostalniji su u kasnijem životnom dobu. Često su spremniji da prihvate promene i da se lakše prilagode. Putovanja od ranog detinjstva mogu doprineti prvilnom iako malo drugačijem razvoju beba i dece.

“Rastimo zdravo i uz putovanja “ je stav koji ovi roditelji zastupaju i napravili su čitav niz određenih pravila koji im olakšava ovakav način života. Ono što je najvažnije jeste pravilo da se vodi racuna o zdravlju beba i dece pogotovo ako se često putuje. Obavezno pre i posle svakog putovanja treba posetiti pedijatra da bi bili sigurni da je sve u redu.

Sve u svemu, ako je putovanje sa bebom u autobusu ideja, može se realizovati ako se malo povede računa o sitnicama koje u mnogo čemu doprinose lakšem i opuštenijem putovanju. Dobra agencija i prevoznici su dodatni dodatak lakšem putovanju. Kada se uz malo truda sve kockice spoje, putovanje sa bebom ne mora da bude noćna mora!