EKSKLUZIVNO – MILAN KALINIĆ NOVO LICE K1 TELEVIZIJE: Od septembra na programu njegova autorska emisija "Preživeli"

Novost da prelazi na K1 Televiziju objavio je danas gostujući uživo u ,,Kec na jedanaest``.

,,Pripremam svoj prvi autorski serijal pod nazivom ,,Preživeli``. U avgustu krećemo sa studijskim snimanjima. Neću da otkrivam koja je tema, ali je jako interesantna.``

Iako je voditeljstvom počeo da se bavi slučajno, ovaj glumac je svoju karijeru izgradio u brojnim kultnim formatima kao što su Leteći start, Ruski rulet, Sve za ljubav, Veliki brat, Izađi na crtu i Ples sa zvezdama. U novom angažmanu ide korak dalje.

foto: Promo

,,Sada ćete videti drugačijeg Milana Kalinića. Radiću sa poznatima, od njih ćete čuti neke stvari koje do sada niste znali. To je dosta teško, i to mi je bio najveći strah. Ali evo, gosti su pristali da pričaju`` otkriva Milan.

O svojim utiscima o K1 Televiziji kaže: ,,Najpre sam se oduševio estetikom. Ovo je televizija koja je trenutno vizuelno najatraktivnija na ovim prostorima. Mlada je, ali već ide napred čvrstim i sigurnim koracima. Drago mi je da sam deo svega ovoga, da dolaze drugi ljudi, da nas je sve više i više, a biće još iznenađenja i transfera.``

,,Uzvratio bih vam gostoprimstvo u svojoj emisiji, ali nije takvog tipa i bolje da nemate teme za nju,`` našalio se Milan na kraju sa voditeljima Aleksandrom i Boškom.

foto: Promo

Emisijom ,,Preživeli`` K1 Televizija nastavlja da pomera granice na regionalnoj medijskoj sceni uvođenjem do sada neviđenog formata i predstavljanjem zanimljivih tema iz potpuno novog ugla. Naše originale sadržaje pratite na pozicijama 9 (109) - MTS TV, 9 - Supernova i 12 - Orion.

Promo tekst

Kurir