Kako nivo vlažnosti utiče na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru?

Kvalitet vazduha koji udišemo utiče na produktivnost i zdravlje u svakom trenutku našeg života – bilo da smo na poslu, večeramo kod kuće sa porodicom ili smo na treningu u teretani. Ali od čega je tačno vazduh sastavljen i da li ga možemo kontrolisati i poboljšati njegov kvalitet?

Najveći deo vazduha koji udišemo sastoji se od azota i kiseonika. Pored ova dva hemijska elementa, vazduh sačinjavaju i razni plemeniti gasovi kao što je ugljen-dioksid i velike količine vodene pare. To nazivamo vlažnošću vazduha.

Da bismo razumeli osnove vlažnosti vazduha, bitno je da razgraničimo šta je to apsolutna, a šta relativna vlažnost. Apsolutna vrednost je količina vodene pare u vazduhu dok je relativna vlažnost količina u odnosu na trenutnu temperaturu. S obzirom na činjenicu da visoka temperatura može zadržavati vlagu više od hladnog vazduha, relativna vlažnost je daleko primetnija pri visokim temperaturama. Kada gledate vremensku prognozu, vrednosti se uvek iskazuju u procentima, što je u stvari relativna vlaga. Ono što moramo da razumemo je da ovi pojmovi znače dve potpuno različite stvari i da je relativna vlažnost mnogo važnija za kvalitet našeg vazduha u zatvorenom prostoru.

Pre svega, savršena vlažnost vazduha u zatvorenom prostoru zavisi od temperature napolju i, do određene tačke, od ličnog ukusa. U idealnom slučaju vrednosti treba da se kreću u rasponu od 30% do 40% tokom zime i 40% do 60% leti. Sve izvan ovih nivoa može značajno uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.

Povišen nivo vlažnosti vaš vazduh pretvara u povoljno okruženje za različite mikroogranizme poput grinja, bakterija i buđi. U nekim situacijama stanja poput astme ili bronhitisa mogu biti pogoršana niskim nivoom vlažnosti.

Sve u svemu kontrola vlažnosti može imati snažan uticaj na kvalitet vazduha i može nam pomoći da bolje dišemo i uopšte budemo zdraviji i produktivniji. Ali kako bismo to tačno mogli učiniti?

Najbolji način da budete potpuno sigurni da se održava dobra relativna vlažnost jeste ulaganje u ovlaživač ili odvlaživač. Srećom, najsavremenija rešenja japanske kompanije Daikin mogu rešiti sva vaša pitanja jednim uređajem.

Ururu Sarara je jedini klima-uređaj na svetu koji u sebi objedinjuje sve funkcije neophodne za kreiranje optimalnih klimatskih uslova tokom cele godine. Pored hlađenja i grejanja, ovaj model ima funkcije ovlaživanja, odvlaživanja, ventilacije i prečišćavanja vazduha. Sarara (na japanskom odvlaživanje) sistem redukuje unutrašnju vlažnost bez uticaja na temperaturu prostorije. Ururu ovlaživanje apsorbuje vlagu iz spoljnog vazduha i preko unutrašnje jedinice ubacuje je u prostoriju. Zahvaljujući ovoj funkciji, nije vam potreban dodatni ovlaživač. Uz to višestruki sistemi filtracije garantuju da ćete imati čist i zdrav vazduh bez alergena u svom domu.

Kao i sva druga vrhunska rešenja kompanije Dakin, Ururu Sarara koristi R-32 rashladno sredstvo koje izuzetno smanjuje emisiju CO 2 . Ovo je bez sumnje jedinstveno sve-u-jednom rešenje za savršeno čist i zdrav vazduh koji vi i vaša porodica zaslužujete.

Da saznate više o Daikin klima-uređajima posetite www.daikin.rs

