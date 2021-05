Nju dobro poznajete, ona je osvežavajuća, bez šećera i kalorija, a sada novog ukusa i u novom elegantnom dizajnu ambalaže - Coca-Cola Zero Sugar.

Kompanija Coca-Cola predstavila je novu Coca-Cola Zero Sugar sa novim receptom sjajnog i osvežavajućeg ukusa koji je dodatno približava legendarnom Coca-Cola ukusu. Pojednostavljenog, ali elegantnog dizajna sa univerzalnom crvenom bojom brenda koja ukazuje na autentičan, sjajan i osvežavajuć ukus, Coca-Cola Zero Sugar ovaj put pokreće diskusiju i daje nam izbor.

Kampanja Najbolja Coca-Cola ikada? za novu Coca-Cola Zero Sugar koja je kombinacija potpuno novog, upečatljivog i elegantnog dizajna ambalaže i novog osvežavajućeg ukusa, i dalje sa nula šećera i kalorija, treba da pokrene diskusiju među ljudima i da ih ohrabri da sami donesu odluku. Kao društveno odgovorna kompanija, svojim potrošačima uvek nudimo mogućnost izbora, zato pozivamo sve da probaju novu Coca-Cola Zero Sugar i odgovore na pitanje “Najbolja Coca-Cola ikada?", ali prvo je probaj”, rekao je Martin Atanasovski, senior brend menadžer kompanije Coca-Cola.

Upravo nas Coca-Cola, u kampanji za novu Coca-Cola Zero Sugar, podseća da mogućnost izbora treba da postoji i da pre donošenja odluke i iznošenje stava, prvo moraš da probaš.

Nov recept i dizajn Coca-Cola Zero Sugar može da bude pravi izbor za one koji traže osvežavajuć napitak bez šećera i kalorija. Da li je nova Coca-Cola Zero Sugar Najbolja Coca-Cola ikada? Prvo je probaj.