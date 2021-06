01:46 ELLE Active Talks x Avon: Ovako je izgledao prvi panel posvećen osnaživanju žena da progovore (VIDEO)

Željno iščekujući Elle Active Forum koji sada već tradicionalno donosi važne teme koje se tiču žena, odlučili smo da uvedemo još jedan novi format, jer su ovakvi sadržaji ženama više nego potrebni. S obzirom na situaciju prvi Elle Active Talks koji je realizovan u saradnji sa Avonom održan je online, što ne umanjuje njegov značaj i značaj onoga što su govornice na njemu izrekle.

U talasu progovaranja žena o seksualnom, porodičnom, akušerskom nasilju, smatrali smo važnim da se žene na pravi način ohrabre, a institucije alarmiraju, kako bi se ovaj gorući problem iole rešio. Takođe, želeli smo da Elle kao medij u potpunosti bude taj koji pruža podršku ženama, što se u poslednje vreme dodatno trudimo da ostvarimo.

Sam početak ovog digitalnog događaja bio je rezervisan za radionicu/predavanje koju je vodila Tanja Ignjatović iz Autnomnog ženskog centra. Na osnovu svog dugog iskustva i svoj pomoći koju je kroz rad pružala ženama, Tanja je gledateljkama pružala nekoliko važnih praktičnih saveta kako pomoći drugarici, sestri ili komšinici koja je preživela nasilje. Nažalost, skoro svaka od nas je bar jednom našla u situaciji da joj ovakav savet zatreba, te je samo predavanje pružilo more korisnih informacija koje bi sve mi trebalo da imamo na umu.

Događaj se nastavio panelom gde su govornice Tanja Ignjatović, Tamara Urošević i Sonja Knežević razgovarale sa Elle Active urednicom Ivom Parađanin i razmenjujući svoja iskustva i mišljenja došle do istih zaključaka, a to je da žena koja je prošla kroz nasilje nikada nije kriva za to što proživljava i da ima puno pravo da progovori isključivo kada je sama spremna.

Zahvaljujemo se brendu Avon što od 2008. prepoznaje ovu temu kao važnu i nizom kampanja, edukativnih akcija nastavlja da potvrđuje svoj status kompanije koja je ženama u potpunosti odana.

