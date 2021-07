EXIT će zvučati bolje nego ikad – na Arenu stiže supermoćni svetski audio sistem Meyer Sound LEO!

Svakim izdanjem Exita glavne festivalske bine produkcijski pomeraju granice kako bi publika iz celog sveta uživala u najkvalitetnijem audio-vizuelnom iskustvu dostupnom na ovim prostorima. Moćna mts Dance Arena, jedan od najpopularnijih plesnih podijuma na svetu, svoju tehničku superiornost iz leta u leto pokazuje kroz najveće inovacije u produkciji, pa se za proslavu dve decenije EXIT festivala priprema nešto doslovce neviđeno na ovim prostorima. Svoju premijeru za područje cele jugoistočne Evrope od 8. do 11. jula imaće LEO, dragulj Meyer Sounda, vodeće američke kompanije specijalizovane za velike audio sisteme, kojeg na EXIT donosi Skymusic.

Kvalitet zvuka na koncertima, festivalima i drugim velikim događajima u ovom delu Evrope dobija novu dimenziju uz jednan od najboljih sistema ozvučenja na svetu – LEO. Ovaj sistem je posebno osmišljen i dizajniran da kristalno čisto i transparentno predstavi sve instrumente – bas, saksofon, bubnjeve, gitare, ali i glas, bez preklapanja i međusobne kolizije – i stiže na EXIT. Vodeća rental kompanija u regionu Skymusic se iz godine u godinu brine o tome da Exitova publika uživa u svim produkcionim dostignućima koja su u tom trenutku trend u svetu.

Kao jedan od najpouzdanijih sistema ozvučenja današnjice, u poslednjoj festivalskoj sezoni LEO je bio prvi izbor brojnih velikih svetskih festivala poput danskog Roskildea, a rado se za njega odlučuju i brojni iskusni audio inženjeri iz koncertne muzičke industrije. Da je LEO podigao lestvicu u sistemu ozvučenja smatraju „Big“ Mick Hughes, koji poslednje četiri decenije realizuje koncerte Metallice iz audio režije, njegov kolega iz tima Florence & The Machine Ian Laughton, zatim Larry Rock iz Njujorške filharmonije, kao i Hendrik Fabri s Nature One festivala. LEO je dizajniran da bude višenamenski i pogodan za potpuno različite muzičke žanrove, od klasične muzike, preko žestokog roka, sve do elektronske muzike.

Tako će svoju premijeru u ovom delu Evrope imati upravo na mts Dance Areni, na kojoj ove godine nastupaju najozbiljnija imena elektronskih žanrova muzike, kao što su Nina Kraviz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Boris Brejcha, Hot Since 82, Honey Dijon, Solomun, Artbat. U rov Arene na svoj „premijerni nastup“ stižu 24 zvučnika Meyer Sound LEO.

Famozna plesna pozornica Dance Arena široka je 36 metara, zvuk je postavljen na posebno dizajniranim konstrukcijama, kako bi se ozvučio jedan od najzahtevnijih amfiteatarskih prostora na Petrovaradinskoj tvrđavi. Na ovoj bini je preko 400 rasvetnih tela, a oko 450 m2 LED ekrana je postavljeno u posebno dizajniranom i poznatom scenografskom konceptu. Preko 100 ljudi učestvuje u montaži bine i realizaciji programa. Kompletna bina, sa svim konstrukcijama i opremom, unosi se na poziciju Dance Arene kroz tunel širine 2,4 metara, visine 2,4 metara i dužine 50 metara, što je čini jednim od najzahtevnijih produkcijsko-arhitektonskih projekata u Evropi. Izgradnja kompletne mts Dance Arene traje punih mesec dana!

20. godišnjica EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Roni Size i LTJ Bukem, Nina Kraviz, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Hladno pivo, Rundek & Ekipa, Senidah, Van Gogh, Vojko V, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Aktuelne cene ulaznica do nedelje!

Veoma ograničen kontingent ulaznica za EXIT festival 2021. po ceni od 8.990 dinara, nalazi se u prodaji najkasnije do nedelje, 4. jula do kraja dana, ili ranije ukoliko se količine rasprodaju. U ponudi je i ograničena količina jednodnevnih ulaznica, kao i VIP GOLD ulaznice. Mogu se nabaviti putem zvanične stranice festivala i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Za vikend poseban popust za online kupovinu Visa karticom!

Danas i sutra, uz online kupovinu jednodnevnih i četvorodnevnih EXIT ulaznica Visa karticom moguće je ostvariti popust od 10 odsto. Ulaznice je moguće kupiti isključivo online, putem zvanične stranice festivala i online na stranicama Gigs Tix.

