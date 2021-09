Prebaci na budućnost – prebaci na UNU! Najveće zvezde regiona donose vrhunsku zabavu

Medijsko nebo postaće bogatije i šarenije zahvaljujući platformi koja će gledaocima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pružiti sadržaj kakav još nije viđen na ovim prostorima. UNA na tržište donosi potpuno drugačiji pristup u kreiranju zabavnog i informativnog programa, koji će publici omogućiti da iskusi kako izgleda vrhunski televizijski program kreiran po aktuelnim svetskim standardima. Kvalitet će biti simbol multimedijalne platforme UNA, koja će, bez sumnje, za kratko vreme osvojiti srca više od 10 miliona gledalaca širom regiona i prikovati ih za ekrane sadržajem kojem je nemoguće odoleti.

foto: Promo

Udobno se smestite i pripremite se da vam društvo ove jeseni prave brojne regionalne muzičke i glumačke zvezde, televizijska lica i medijski profesionalci, koji će zajedničkim snagama, talentima I umećem učestvovati u kreiranju raznovrsnog i prvoklasnog programa. Mnogo osmeha, nezaboravnog provoda I pouzdanih informacija iz prve ruke očekuje vas na medijskoj platformi UNA, u okviru koje će vam društvo praviti legendarni Haris Džinović, kao i jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije Andrija Kuzmanović, čiji će zabavni programi postati neizostavni deo vaše svakodnevice. U timu UNE gledaćete i sjajnu Ivanu Paradžiković, eksperta za istraživačko novinarstvo, zajedno sa kolegom iz redakcije informativnog programa, Josipom Šarićem. Popularni voditelj Frano Ridjan, atraktivna Maja Bajamić, simpatični glumac Stefan Bundalo, kao i šarmantna novinarka i voditeljka Dejana Rosuljaš takođe će biti deo UNINE postave. Pored navedenih, ekipi će se pridružiti još mnoga velika imena iz čitavog regiona, koja će ovu multimedijalnu platformu lansirati u sam vrh medijskog neba.

foto: Promo

Idejni tvorac ovog ambicioznog medijskog projekta, Dejan Jocić, na panelu “Budućnost televizije”, izjavio je: “Budućnost televizije se zasniva na audio-vizuelnom sadržaju, na autentičnosti, voditeljima, i pre svega na čoveku. Televizija nam ne znači ništa bez ljudi, zato smo se fokusirali na dovođenje interesantnih lica koja će vratiti zabavu i autentičnost na vaše ekrane. UNA će imati jedinstvenu digitalnu platformu čiji ce sadržaj omogućiti interaktivnu komunikaciju sa korisnicima. Ali ključ je autentičnost, jer ako nemaš autentičnost, nemaš ni pratioce, i to je nova zakonitost. Sa UNOM budućnost televizije počinje da živi.”

Ova medijska platforma nastala je sa željom da publici u regionu pruži prvoklasan program kakav zaslužuje, uz spektakularne “late night talk show”-e, uzbudljive “reality show” programe, svetska muzička takmičenja, pouzdan informativni i dokumentarni program, vrhunske serije, filmove i kvizove. Najsavremenija tehnologija i studijski prostor poseduju performanse koje su u skladu sa najvećim svetskim televizijskim stanicama, a samo jedan od prvoklasnih projekata koji se pripremaju jeste trenutna svetska senzacija - muzički šou “I can see your voice” koji će osvojiti srca milionske publike u regionu.

foto: Promo

Medijski projekat UNA inspirisan je rekom Unom koja spaja države i narode. Ona predstavlja medijsku platformu koja će objediniti sličnosti i pomiriti razlike koje ovom regionu pružaju jedinstven šarm. Ovaj autentičan projekat predstavlja revolucionarni iskorak kada je reč o inovacijama i programskom sadržaju, i zasigurno jedan od najvećih i najkompleksnijih poduhvata koji je u skorije vreme sproveden na medijskom nebu regiona.

