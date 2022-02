NA TESTU: Upoznajte Huawei P50 Pro, novo pojačanje Huawei P serije

Huawei je pre nešto više od nedelju dana u nesvakidašnjem ambijentu predstavio dva uređaja iz svoje P serije. U pitanju su P50 Pro, koji smo sa nestrpljenjem očekivali i Huawei P50 Pocket – prvi Huawei savitljivi telefon kod nas. Prve utiske stekli smo tokom događaja, a u nastavku donosimo sve detalje u vezi sa Huawei P50 Pro modelom.

Pakovanje i dimenzije

Huawei P50 Pro teži približno 195g i ugodan je za držanje. Njegove dimenzije su 158,8x72,8x8.5mm, što ga čini ugodnim u ruci. Kada su u pitanju boje, kod nas je dostupan u zlatno crnoj i kakao zlatnoj (Golden Black and Cocoa Gold) boji. U samoj kutiji nalazi se USB kabl tipa C, kao i maska. Takođe, za one koji sa svojim uređajem žele da se upoznaju pre prvog pokretanja dostupno je i uputstvo. Huawei P50 Pro dolazi sa baterijom od čak 4360 mAh, punjačem od 66W, a podržava i bežično punjenje Huawei SuperCharge punjačem od 55W koji nije uključen.

Po otvaranju kutije, najpre se uočavaju OLED displej od 6,6 inča sa prednje i interesantan Dual-Matrix sistem kamera sa zadnje strane uređaja.

Kamere

Ono što nas je kao korisnike možda i najviše zanimalo jeste sitem kamera. Huawei P50 Pro je nasledio kvalitet u fotografiji karakterističan za P seriju, ali i doneo unapređenja. Sistem kamera, prema specifikacijama čine:

Zadnja kamera: 50 MP True-Chroma kamera (boja, f/1.8 otvor blende, OIS); 40 MP True-Chroma kamera (MONO, f/1.6 otvor blende); 13 MP Ultra-širokougaona kamera (f/2.2 otvor blende) I 64 MP Telefoto kamera (f/3.5 otvor blende, OIS),

Prednja kamera od 13 MP

Kao dva najupečatljivija elementa rada kamera novog P50 Pro ističu se Huawei XD optika i Huawei XD Fusion Pro. Zajednički, oni obezbeđuju veću jasnoću fotografija napravljenih pametnim telefonom i utiču na reprodukciju detalja fotografija načinjenih Huawei P50 Pro uređajem.

Huawei XD optika obezbeđuje veću jasnoću fotografija napravljenih pametnim telefonom, dok unapređena Huawei XD Fusion Pro image pomaže u reprodukovanju svih detalja. Zahvaljujući XD Fusion Pro sa novim sistemom filtera za boje, True-Chroma Shot-u, True-Chroma Image Engine i tehnologijom Super HDR, fotografije kreirane pomoću Huawei P50 Pro bogate su bojama, čak i u slabo osvetljenim uslovima, kako bi se postigla najrealnija reprodukcija onoga što ljudsko oko može videti.

Kada je u pitanju fotografisanje udaljenih objekata Huawei P50 Pro je opremljen 100x periskopskim zoom objektivom i tehnologijom za optičku stabilizaciju, tako da su fotografije jasne i detaljnje. Huawei P50 Pro takođe podržava Huawei XD Optics, koji ispravlja optičke razlike i vraća detalje na slikama.

Ekran uređaja

Huawei P50 Pro ima 3D zakrivljeni stakleni displej sa podrškom za punu P3 široku paletu i do 1,07 milijardi boja za realističan prikaz. Brzina osvežavanja do 120 Hz doprinosi neometano vizuelnom iskustvu gledanja sadržaja na ekranu. U praksi ovo znači da ćete bez prekida gledati sadržaje ali i da je pogodan za gejming obzirom da će raditi bez zadrške.

Jednostavno instaliranje aplikacija na vaš Huawei P50 uređaj

Sve aplikacije je lako i jednostavno instalirati, kako one lokalno razvijane, tako i one globalne. od aplikacija društvenih medija (TikTok, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom, Twitter, LinkedIn, Telegram itd.) i globalnih favorita za zabavni sadržaj (Spotify, Netflix, Deezer, Tidal itd.) za transport i hranu (kao što je Wolt), finansijske aplikacije koje morate imati, kao i popularne igre (Lords Mobile, Gardenscapes). Tu je i AppsonHMS.com, resurs za usmeravanje korisnika prema njihovim potrebama sa više od 20.000 navedenih aplikacija i korisnim video savetima i tutorijalima.

Huawei je nastavio da neguje sopstveni paket HMS aplikacija koji se sastoji od 15 osnovnih usluga, uključujući AppGallery, Petal Maps, Petal Search, HUAWEI Mobile Cloud, Browser i HUAWEI Game Center. Na taj način korisnicima je ponudio njihove najznačajnije usluge. Ove aplikacije su doživele veliku popularnost. Petal Maps, na primer, pokrenut je tek prošle godine, a već sada ima više od 20 miliona aktivnih korisnika (MAU), od kojih 7 miliona u Evropi.

Pune specifikacije:

Ekran 6,6“, 1228 x 2700 piksela, OLED, 120 Hz Čipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) CPU Octa-core (1 x 3,13 GHz Cortex-A77 & 3 x 2,54 GHz Cortex-A77 & 4 x 2,05 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G78 MP24 Adreno 660 Memorija 8 GB RAM, 256 GB storidž, proširivo putem microSD kartice SIM Hibridni Dual SIM (nano SIM) Kamere Zadnje: 50 MP, f/1,8, 23 mm (široka), PDAF, Laser AF, OIS; 64 MP, f/3,5, 90 mm (periskopski telefoto), PDAF, OIS, 3.5x optički zum; 13 MP, f/2,2, 13 mm (ultra-široka); 40 MP, f/1,6, 23 mm (crno-bela); Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps, gyro-EIS;Prednja: 13 MP, f/2,4, (široka); Konekcije Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB-C, NFC, senzor otiska prsta ispod ekrana Baterija 4.360 mAh, 66 W brzo punjenje OS EMUI 12 Zaštita IP68 Dimenzije 158,8 x 72,8 x 8,5 mm Masa 195 g Boje Golden Black, Cocoa Gold

Cena: 149.990 din.

Uređaj je dostupan u Huawei online prodavnici, a za ponude se možete raspitati i kod svojih operatera.

