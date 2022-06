Iggy Azalea, Masked Wolf, Senidah i ekskluzivan „Back To The Future“ showcase za nikad jaču EXIT Gang postavu

Petrovaradinskom tvrđavom će od 7. do 10. jula odjekivati najbrutalnije rime, jer stiže nikad jača Gang postava! Hip hop i trap strana Exita će predstaviti preko 60 MC-jeva internacionalne i regionalne scene, na tri festivalske bine – Mainu, Visa Fusionu i Gang Beatsu! Glavnom binom Exita dominiraće superzvezda Iggy Azalea, planetarno traženi Masked Wolf, kraljica regionalne trap scene Senidah i ekskluzivni „Back To The Future“ showcase. U svetskoj premijeri ovog koncepta mikrofone će prvi put ukrstiti predstavnici stare i nove hip hop škole Ajs Nigrutin & Timbe vs Crni Cerak & Lacku, Frenkie, Kontra, Indigo vs Muha, te Stole vs 30zona!

foto: promo

Visa Fusion i Gang Beats, osim što će doneti još solo nastupa izvođača iz showcase-a, na lineup dodaju najaktuelniji presek regionalnih imena, koja predvode Prti Bee Gee, Mimi Mercedez, Fox & Surreal, Smoke Mardeljano, Bore Balboa, Klinac, Grše, Sajsi MC i Ognjen. Zajedno sa festivalskim hedlajnerima, među kojima su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, James Arthur, Afrojack, Boris Brejcha, ARTBAT, ZHU, Sepultura, Alok i mnogi drugi, ova glasna Gang postava daće svoj pečat jednom od najjačih programa u istoriji EXIT festivala!

EXIT Gang 2k22 | Hip-Hop Side of the Festival

„Back To The Future“ novi je i ekskluzivan showcase koncept EXIT festivala, koji na jednom koncertu jedne nasuprot drugima stavlja izvođače u rasponu od brutalnog izvornog do najaktuelnijeg repa. Prvi put ikada, legendarna i jedinstvena ekipa iz različitih komšijskih država će u 120 minuta demonstirati impresivne liričke veštine. Mikrofone će ukrstiti: iz Srbije Ajs Nigrutin & Timbe vs Crni Cerak & Lacku, iz Bosne i Hercegovine Frenkie, Kontra i Indigo vs Muha, a iz Hrvatske Stole vs 30zona!

Iggy Azalea osvojiće Glavnu binu festivala onako kako je osvojila i hip hop svet – kao potpuna pobednica. Australijska reperka tokom svoje karijere bila je usamljena šesnaestogodišnjakinja usred Majamija jednako koliko i fensi, a u obe uloge napravila je neizbrisiv trag u pop kulturi, uprkos linču medija i kolega iz industrije. Na najnovijem albumu „End of an Era” odrepovala je svoje dvadesete preko elektronskih traka koje je slušala – od prvih izlazaka do zenita karijere. Na njenom nastupu odjeknuće i duh muzičkih legendi sa kojima je sarađivala, kao što su Britney Spears, Ariana Grande, Rita Ora, Charlie XCX i Jennifer Lopez, ali i neverovatan prkos žene u hip hopu, koja je ostvarila platinastu karijeru sa preko 70 miliona prodatih jedinica.

foto: promo

Astronaut u okeanu Masked Wolf zapaliće Glavnu binu Exita baš kao što je zapalio sve top liste prvo u Australiji, a zatim i u celom svetu. Singl „Astronaut in the Ocean“ transformisao je Harry Michaela u svetski popularnog repera, čiji rad sada prepoznajemo na prvi takt. Ova pesma živela je dva života, jedan na chartovima, a drugi na TikTok-u, gde je postala viralna. Ponovnim objavljivanjem napravila je sjajnu uvertiru za album „Astronomical“, koji je izašao krajem prošle godine.

foto: promo

Fantastična Senidah odsečno maršira i dominira regionalnom trep scenom poslednjih pet godina. Njen glas je specifičan i sirov, a muzika jednako snažna i nežna, dok na sceni zrači neverovatnom energijom i bez straha pliva u kontrastima od najjače Balkanke do ranjive Slađane. Saradnje sa imenima kao što su Coby, RAF Camora i Atlas Erotika izdvojile su je na sceni kao kameleona spremnog da publici svaki put da sve. Najnovijii singl „Behute“ još jedan je dokaz njenog diverziteta, a 25 miliona pregleda na YouTube-u jedinstveno su ljubavno pismo njene publike.

foto: promo

Visa Fusion binu razdrmaće Bassivity ekipa u Showcase nastupu. Zoi, Brzo Trči Ljanmi, Teya Dora, Rouzi, X, Fox, WajWai, MihaMih & Diinzo i DJ Baliko Felix smenjivaće se kako bi publici doneli jedinstvenu mešavinu popa i trepa hitovima kao što su „Nirvana”, „Par dana”, „G klasa”, „Kaktus”, „Keve ti” i mnogim drugim. Program Visa Fusion bine upotpuniće i veterani domaće i regionalne scene Prti Bee Gee, Mimi Mercedez, Fox & Surreal, Frenki, Kontra i Indigo, Smoke Mardeljano x DJ Mrki i Stole x Phat Phillie.

Na najmlađoj bini festivala Gang Beats smenjivaće se generacije i bitovi repa, trepa i popa uz Sajsi MC, 30zona, Boru Balboa, Buntai, Crni Cerak & Lacku, Gršeta, Kliku, Klinca, Muhu i Ognjena. Ovoj jakoj ekipi pridružiće se i AV47 x Greev, Ba$ha x DVN, Bulch, DAVID IV x UROŠ, DJARE, FTP, GERUM x DIZZY, JOVICA DOBRICA x SKELE, Kene Beri x Spejs Noksi, La Crl x Louis, Micka Lifa, MihaMih x Diinzo, Rajm, Ri, Riga Dri, Rosh, Rođeni, Stoposto & Black Beriz, Tam x Nihil, Viking Krew, Yungkulovski x RIE x KZA x Faberge, ZeeBomb & Matej Foltz, Cookie, Fich, Keyri, Kultura, Milicija, Pirinač, Purpose, Rasheed, Thicc Boi, Traples i Xorade.

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Coach Party, Noisia, Deca loših muzičara, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

1 / 4 Foto: promo

U prodaji je ograničen broj četvorodnevnih ulaznica po ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 50 odsto. Promotivne cene regularnih jednodnevnih ulaznica za četvrtak, 7. jul, iznose 2.590 dinara, za petak, 8. jul, 3.390 dinara, za subotu, 9. jul, 3.690 dinara, a za nedelju, 10. jul koštaju 2.990 dinara. Fan pit ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, dostupne su po poklon ceni od 3.990 dinara. VIP GOLD festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 41.000 dinara, a jednodnevne VIP GOLD za 12.000 dinara, osim za petak, za koji je cena 15.000 dinara.

Ulaznice se mogu kupiti na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Promo tekst