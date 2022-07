Javne ličnosti podelile su impresije o Exitu i otkrile čije nastupe nikako neće propustiti

Brojna poznata lica i javne ličnosti, kao što su Miloš Biković, Dragana Mićalović, Viktor Savić, Bojan Boki Perić, Aleksandar Radojičić, Luka Mitrović, Nikola Kalinić i mnogi muzičari, glumci, sportisti, novinari, muzički kritičari, di-džejevi i influenseri, potvrdili su svoj dolazak na EXIT od 7. do 10. jula. Kroz MyExit aktivaciju po prvi put su s javnošću podelili svoje lične želje i nastupe koje neće propustiti i zbog kojih će ovaj festival biti njihov EXIT još malo više. U emotivnom videu mnogi od njih su naveli razloge svoje privrženosti festivalu i Novom Sadu. Govorili su o tome šta je za njih EXIT, o planovima za produženi vikend, koliko su oduševljeni atmosferom i nesvakidašnjim ambijentom Petrovaradinske tvrđave, kao i mnogim drugim impresijama koji potvrđuju da festival koji je pred nama zaista ima jedno od svojih najjačih izdanja.

Poznati jednoglasno: "EXIT je osećaj koji mora da se doživi!"

U MyExit-u Miloš Biković je otkrio da će đuskati do zore uz ARTBAT i Maceo Plexa, Viktor Savić se neizmerno raduje domaćim reperima Prti Bee Gee-u, Smoke Mardeljanu i Ajs Nigrutinu, dok je Bojan Boki Perić u Nick Cave fazonu, ali neće propustiti ni Borisa Brejchu. Dragana Mićalović boraviće na mts Dance Areni, ali će biti i na nastupima Ofenbacha, Senide i Konstrakte, dok je Kristini Bekvalac Maceo Plex zvezda nad zvezdama. Aleksandar Radojičić uživaće u live nastupima Monolinka i Satorija, a Luka Mitrović je najveći fan Honey Dijon. Nenad Pagonis i Nikola Kalinić spremni su za headbanganje uz Seputuru i The Exploited, dok Rene Bitorajac ne može da dočeka Calvina Harrisa i Afrojacka.

EXIT festival je za glumicu Lenu Bogdanović julski praznik kojem se beskrajno raduje, a za di-džejicu i aktivistkinju Vanju Bursać „jedina stvar koja je nama pružila šansu da čujemo najveće bendove i najveće izvođače na svetu“. Reper Branko Kljaić Fox ističe da je „EXIT uvek sledio svetske trendove“, a njegov kolega treper Jovan Bubnjević Rođeni dodaje i da je „pionir open minda i free minda u Srbiji“.

Za radijsku voditeljku Milicu Perović EXIT je „sloboda i momenat kad stvarno možeš da upoznaš pravu ljubav“ i ističe da je zaista „neophodno i važno da budemo jedni sa drugima“ u tih nekoliko dana zajedno na festivalu. Model, TV voditeljka i pevačica Dana Barbara Gašić Gouveia kaže da je EXIT „magija, mir, prijatelji, ljubav i nešto što se ne sme propustiti“, dok jutjuber i influenser Milan Inić Yasserstain poručuje da je za njega „neka vrsta tradicije“. Muzičar Marko Luis se svake godine vraća na EXIT jer pokušava iznova da doživi taj osećaj i dodaje „stvarno je jedinstven, ne bih ga menjao ni za šta“. Muzičar i jutjuber Darko Radovac Dex istakao je i da tokom Exita Novi Sad zasija u svom punom sjaju.

Ljubitelji magične mts Dance Arene opisuju je najveći plesni podijum i izvor ljubavi i ogromne energije, a radijski voditelj Luka Matić sa oduševljenjem govori baš o toj energiji, ljudima, vibracijama i zatvaranjima uz svitanje ističući da su ona „nešto što ne može da se opiše, ne može da se uslika, ne može da se snimi, već mora samo i isključivo da se oseti“, a njegov kolega, Nemanja Kostić, izvršni direktor Play radija kaže da će „morati da se traži u firmi slobodan dan, slobodan ponedeljak da bi se lepo zatvorio EXIT festival i ove godine“.

Brojne poznate ličnosti istakle su u ovom videu izvođače koje nikako neće propustiti na Exitu, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Masked Wolf, Afrojack, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin, ARTBAT, Monolink, Honey Dijon, Denis Sulta, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, She Pased Away i mnogi drugi, a paralelno s video ispunili su svoju listu želja u akciji MyExit koja je proteklih dana aktivirala na stotine fanova da ostavljaju svoju listu koga jednostavno moraju videti na Tvrđavi i u čijem društvu.

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. jula, kada na Petrovaradinsku tvrđavu stižu Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara, a priključuju im se na stotine drugih.

U prodaji su i dalje jednodnevne ulaznice, a za sve goste van Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent na festivalskim kapijama. Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti po promo cenama koje iznose 2.990 dinara za četvrtak, 3.690 dinara za petak, 3.990 dinara za subotu i 2.990 dinara za nedelju. U ponudi je i Fan pit za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, po ceni od 3.990 dinara. Kupiti se mogu i dnevne VIP ulaznice, kao i četvorodnevni VIP paket po ceni od 41.000 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

