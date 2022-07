Danas počinje EXIT! Iggy Azalea, Afrojack, Adam Beyer i Anfisa Letyago predvode prvi dan na Tvrđavi

Danas počinje EXIT festival! Kapije na Petrovaradinskoj biće otvorene u 19:00 i počeće da puštaju fanove iz više od 100 zemalja sveta, jer kreće jedno od najjačih izdanja dvostrukog evropskog festivalskog šampiona.

Već prvog dana mnoga velika imena proći će Exitovim binama, a predvode ih superzvezde Iggy Azalea i Afrojack na Glavnoj bini i globalne techno atrakcije Adam Beyer i Anfisa Letyago na mts Dance Areni. Uz njih festivalsku publiku će do usijanja dovesti Jax Jones, Napalm Death, Reiner Zonneveld, Noisia u DJ setu, Senidah, kao i ekskluzivan Back To The Future hip hop showcase, koji će biti na Glavnoj bini. Čast da otvori ovogodišnji EXIT u posebnoj ceremoniji s početkom u 20:00 ima nova Pachamama bina i velika zvezda „svesne“ muzike Mose. Druga ceremonija rezervisana je za Glavnu binu u ponoć, uz Henry-ja Ammar-a i tradicionalni vatromet!

foto: Promo

Glavna bina snažno će započeti ovogodišnji EXIT. Napalm Death su na rasporedu u 19:45, Back To The Future showcase u 21:15, Senidah u 23:30, dok je ceremonija otvaranja planirana za 00:25. Superzvezda Iggy Azalea svoj će nastup početi u 00:45, Afrojack u 02:00, Jax Jones u 03:40, dok će Glavnu binu zatvoriti ATB nastupom od 04:50. Obližnju mts Dance Arena u 21:00 otvara Human Rias, a nastavljaju Eli Brown b2b Ilija Djoković u 22:30, pa ANNA b2b Sama' Abdulhadi u 00:30. Fantastičan finiš audio-vizualno superiorne Arene biće u rukama Anfise Letyago od 02:30, te Reinera Zonnenvelda live od 04:30, kao i b2b poslasticom koja će spojiti Adama Beyera i Enrica Sangiuliana.

foto: Promo

Večerašnja Visa Fusion bina proteći će u znaku Noisia DJ seta, kao i nastupa Artan Lili, Mimi Mercedez Foxa i Surreal-a, slovenske grupe Joker Out i Frenkie-ja, Kontre i Indiga, kao i beogradske grupe KOIKOI. Glavne zvezde nove i povećane No Sleep Novi Sad bine biće DJ Tennis, Gerd Janson, Budino i Beatfoot live, dok će glasnom Explosive binom komandovati Shining, Incantation, Noctoferia i Terminal Prospect. Headlineri Gang Beatsa večeras su Sajsi MC, Muha i 30 Zona, uz nastupe niza mladih trap MC-jeva.

foto: Promo

Posebna pažnja biće usmjerena na novu Pachamama binu, koja se ove godine nalazi na terasi, kod sata. Nakon svečane ceremonije otvaranja u 20:00 uslediće nastup DJ Mosea, velike globalne zvezde „svesne muzike“, kojem će se pridružiti engleski kantautor Sam Garrett. Nakon njih uslediće prvi izvođači WOMBA showcasea, bosansko-hercegovačka Divanhana i srpski Naked, a program četvrtka će završiti DJ Farrapo i Vinodilo.

foto: Promo

Uz navedene bine od 19:00, pa do ranih jutarnjih sati sviraće sve poznate Exitove bine, kao i nekolicina novih – X-Bass pit, Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae, Urban Bug, Gaia Trance Xperiment, AS FM stage powered by Guarana, te Together. Forward House Music i Coca-Cola Chill Out Zone.

foto: Promo

Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti po promo cenama koje iznose 2.990 dinara za četvrtak, 3.990 dinara za petak, 4.490 dinara za subotu i 2.990 dinara za nedelju. U ponudi je i Fan pit za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, po ceni od 3.990 dinara. Kupiti se mogu i dnevne VIP ulaznice, kao i četvorodnevni VIP paket po ceni od 41.000 dinara. Ulaznice su na festivalskim kapijama, na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Promo tekst