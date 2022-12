Miloš Biković, Matea Milosavljević i desetine poznatih ličnosti podržali EXIT u trci za novu evropsku titulu!

U trci za prestižne Evropske festivalske nagrade (EFA), za koje je trostruki šampion EXIT nominovan i ove godine, snažnu podršku festivalu uputile su mnogobrojne poznate ličnosti, glumice i glumci, sportisti, influenseri i predstavnici modne industrije, koje na društvenim mrežama prati više od 5 miliona fanova! Među njima je Miloš Biković, koji je javno pozvao 1.8 miliona svojih pratilaca da glasaju za EXIT, a isto su uradili i Aleksandar Radojičić, Viktor Savić, Gaga Mićalović, Kristina Bekvalac, Matea Milosavljević, Stevan Piale, Jovana Tomić, Vojislav Panjković i mnogi drugi. Svi koji žele da se pridruže ogromnom talasu podrške koji u danima uoči zatvaranja glasanja postaje sve jači, mogu to u raditi do srede, 7. decembra u 23:59, na sajtu Evropskih festivalskih nagrada.

Dve titule „Najboljeg velikog festivala“ (Best Major Festival) iz 2013. i 2017. kao i ona za Najbolji evropski prekomorski festival na Britanskim festivalskim nagradama 2007. u sportskom kontekstu mogu se porediti s trosktrukim osvajanjem Lige šampiona, ali uspeh je tim veći jer ih je EXIT ostvario sa puno manjim budžetima od onih dostupnih zapadnoevropskim festivalima. Ta razlika je danas još veća, ali sva podrška koju novosadski festival dobija pokazuje da mnogi žele pomoći da se nagrada vrati na Petrovaradinsku tvrđavu! Tome svedoče glasovi i javna podrška DJ-ice Lady Lee, glumica Mine Sovtić, Mione Marković i Lene Bogdanović, glumca Andrije Kuzmanovića, košarkaških reprezentativaca Nemanje Dangubića i Luke Mitrovića, influensera Supremenexusa i Veselina Vladimira Zvekića, te predstavnica modne industrije – Dane Barbare i Tene Tomljanović.

foto: EXIT Promo

Čak četiri festivala iz Exitove porodice – EXIT, Sea Star, Sea Dance i No Sleep, takmiče se ove godine za Evropske festivalske nagrade. Glasanje je otvoreno za sve i trajaće do 7. decembra, na zvaničnom sajtu Evropskih festivalskih nagrada, ili putem linka, izborom za EXIT u kategoriji „Best Major Festival“, izborom Sea Dance ili Sea Star festivala u kategoriji „Best Medium-Sized Festival“, i izborom No Sleep festivala u kategoriji „Best Indoor Festival“.

Glasovi milionske publike širom sveta odlučiće o pobednicima, a njima će se pridružiti i glasovi žirija, koji čine vodeći eksperti u muzičkoj industriji. Pobednici će biti proglašeni 18. januara sledeće godine, na ceremoniji dodele nagrada na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji.

