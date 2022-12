DOČEKAJTE NOVU GODINU UZ KURIR TELEVIZIJU: Evo šta vas očekuje u okviru bogatog prazničnog programa

Kurir televiziju izdvaja raznovrstan i kvalitetan program, pozicionirana je kao jedna od najgledanijih kablovskih televizija, a svojim jedinstvenim programom potvrđuje da je krojena po meri I interesovanjima gledalaca. U okviru bogatog prazničnog programa za vas smo izdvojili praznične specijale vaših omiljenih emisija “Kojekude po Srbiji” sa Vukašinom Grozdanićem, “Realna priča” sa Isidorom Lukić, “Kurir pregled godine” sa Aleksandrom Arsović, kao i veliko finale vašeg omiljenog kulinarskog takmičenja “Majke i snajke”. Do Nove godine brojaćemo zajedno uz novogodišnji program Kurir televizije “Muzikom do ponoći”, a kao pravu poslasticu za naše gledaoce pripremili smo raznolik serijski i filmski program, te vas očekuju filmovi “Balkan ekspres”, “Zlatni dečko”, kao i mini-serija “Čudne ljubavi”.

PRAZNIČNI SPECIJAL „KOJEKUDE PO SRBIJI“

U subotu, u 13.30 časova Vukašin Grozdanić donosi vam pravi osvrt na 2022. godinu, ali i očekivanja za predstojeću, 2023. godinu iz dva totalno različita ugla sedamdesetogodišnjaka i desetogodišnjaka. U novogodišnjem specijalu vaš omiljeni avanturista donosi prazničnu atmosferu iz najrazličitijih krajeva, otkriva najzanimljivije i najsmešnije scene tokom snimanja, a odlazi i do Sremskih Karlovaca da proveri da li je naučio da igra kolo s njihovim KUD kako bi u godinu koja dolazi ušao s novim znanjem. Gledajte praznični specijal emisije "Kojekude po Srbiji" u subotu, u 13.30 časova na Kurir televiziji!

REALNA PRIČA JELENE BAČIĆ ALIMPIĆ

Svoju Realnu priču u subotu u 14 časova Isidori Lukić ispričaće spisateljica Jelena Bačić Alimpić. Ona je bila jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u zemlji, uvek nasmejana i raspoložena, a u njenim emisijama pevala se dobra muzika. Nakon dugogodišnje novinarske i voditeljske karijere odlučila je da se povuče s malih ekrana i okrene pisanju knjiga. Očekuje vas sjajan intervju u subotu u 14 časova u okviru bogatog prazničnog programa Kurir televizije!

GLEDAJTE "BALKAN EKSPRES"

Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih filmova svih vremena možete pogledati u subotu u 15 časova na Kurir televiziji! Film "Balkan ekspres" snimljen je 1983. godine po scenariju Gordana Mihića. Radnja filma se odvija u Srbiji 1941. godine, na samom početku Drugog svetskog rata.Grupa sitnih lopova i kriminalaca dovija se na razne načine da preživi period okupacije. Popaj, Pik, Lili, Stojčić i Tetka, skriveni pod bendom Balkan ekspres, na razne načine pokušavaju da opljačkaju i prevare naivne građane. Glavne uloge tumače Bora Todorović, Dragan Nikolić, Tanja Bošković, Velimir Bata Živojinović i mnogi drugi.

VELIKO FINALE EMISIJE "MAJKE I SNAJKE"

Najpoznatiji i najzabavniji kulinarski šou "Majke i snajke" došao je do samog finala! Proglašenje pobednika je ono što ste nestrpljivo čekali tokom cele sezone, a vaši dobro poznati domaćini Seka Aleksić i Raša Vlačić u novogodišnjoj večeri otkrivaju koja porodica je osvojila glavnu nagradu - vikendicu. Porodice Dronjak, Kiselja i Stanojević ušle su u samo finale takmičenja, a uz dosta pesme, pregleda zanimljivih momenata tokom treće sezone, razgovora s Rašom i Sekom, sjajnim specijalitetima i mnogim zabavnim igricama došli smo i do pobednika trećeg serijala šou-programa "Majke i snajke". Ne propustite veliko finale najuzbudljivijeg kulinarskog takmičenja u subotu od 17.10 časova na Kurir televiziji!

KURIR PREGLED GODINE

Teme koje smo ove godine doveli do Usijanja i koje su obeležile prethodnu godinu donosi vam Aleksandra Arsović u emisiji "Kurir pregled godine". Najbolji pregled događaja iz zemlje i sveta I sve teme koje su izazvale najveću pažnju gledalaca tokom 2022. godine možete pogledati u subotu u 19.15 časova na Kurir televiziji.

„ZLATNI DEČKO“ SAMO NA KURIR TELEVIZIJI U 20 ČASOVA

Film prvenac frontmena benda Beogradski sindikat Ognjena Jankovića, o tamnoj strani sporta, možete pogledati u subotu u 20 časova. U debitantskom ostvarenju okupio je sjajnu glumačku ekipu, u kojoj su Denis Murić, Petar Strugar, Andrija Kuzmanović, Igor Benčina, Ljubomir Bulajić, Tihomir Stanić i mnogi drugi. Film prati priču Denisa Markovića, mladog i talentovanog fudbalera problematičnog temperamenta, koji od rane mladosti, zbog svog talenta, postaje meta različitih interesa.

DOČEKAJTE NOVU GODINU UZ „MUZIKOM DO PONOĆI“

U novogodišnjoj noći samo za vas pripremili smo emisiju “Muzikom do ponoći”! Do Nove 2023. godine odbrojavaćemo zajedno uz najveće zvezde. Autorke i voditeljke emisije "Sceniranje" Ljiljana Stanišić i Vanja Camović vodiće vas kroz najluđu noć sa ekskluzivnim ličnostima o čijim izjavama ne prestaje da se priča. Najveća imena domaće javne scene ugostile su u svom studiju i baš oni pevaće za vas! Ne propustite “Muzikom do ponoći” u subotu u 22 časa samo na Kurir televiziji. Slaviće se!

NE PROPUSTITE ROMANTIČNU KOMEDIJU "ČUDNE LJUBAVI“

Mini-serija "Čudne ljubavi" je romantična komedija koja u urnebesnim situacijama prepliće ljubavne dogodovštine niza likova različitih generacija povezanih rodbinsko-emotivnim vezama. Nikola Kojo je reditelj ove mini-serije, a pored njega u seriji igraju i Milena Predić, Anica Dobra, Vesna Trivalić, Anđela Jovanović, Dragan Petrović Pele, Nikola Pejaković, Zoran Cvijanović, Voja Brajović, Nataša Ninković. Sve se događa u svečanoj atmosferi novogodišnjih praznika, od Svetog Nikole do Božića, uz puno smeha, nesporazuma, emotivnih krahova I ljubavnih uzleta. Kako to izgleda kad slavski ručak krene po zlu, da li razvedeni partneri mogu da budu prijatelji, kako je to kad volite mnogo mlađeg muškarca, a kako kad o sebi lažete devojku u koju ste se tek zaljubili? Gledajte "Čudne ljubavi" na Kurir televiziji u subotu u 00.00 časova!

(Promo)