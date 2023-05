Ulaz na predstojeći Belgrade Beer Fest biće slobodan, ali samo u ovom terminu

Belgrade Beer Fest, najveći regionalni festival piva i muzike, ove godine proslavlja svoje 20. izdanje od 15. do 18. juna na beogradskom Ušću, a prema najavama organizatora iz Skymusic-a, i ove godine biće besplatan za sve posetioce i zaljubljenike u dobru zabavu.

Slobodan ulaz na festival omogućen je svakog festivalskog dana, u periodu od 18 do 19 časova, nakon čega će se ulazak na festival naplaćivati.

Podsetimo, najpopularnija letnja beogradska manifestacija, ove godine na glavnu binu dovodi neke od najvećih svetskih i domaćih muzičkih imena, među kojima su i Morcheeba, The Brand New Heavies, Incognito, Ana Popović, Partibrejkers, Obojeni program, Toni Cetinski, Van Gogh, Joker Out, Kerber, Atomsko sklonište, Repetitor, Bombaj štampa, Koikoi, Zoster, Brkovi, Kralj Čačka, Neverne bebe, Bojana Vunturišević i Ana Rucner i Elvis Bajramović.

Osim Main stage-a, posetioce očekuje i Riff stage, na kom će se predstaviti neki od najalternativnijih domaćih rok bendova, kao i Electro stage powered by Sakura, koji će ugostiti naše najaktuelnije DJ-eve. Program na ovim binama biće uskoro objavljen.

Festival, koji je prošle godine proglašen manifestacijom od značaja za Grad Beograd i koji se realizuje uz podršku Grada, biće podeljen na više od 10 cloud zona, a pored bogatog muzičkog i zabavnog sadržaja, posetiocima je na raspolaganju i više od 300 etiketa najraznovrsnijeg piva.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest po ceni već od 300 dinara dostupne su putem sajta belgradebeerfest.com, sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene.

