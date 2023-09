Travelland i SPECIJALNE PONUDE: Hurgada u Septembru i Oktobru od 499€

Letovanje u septembru je ustvari rezervisano za Egipat! Uživajte na peščanoj plaži kristalno čistog Crvenog mora i to po više nego povoljnim cenama za all inclusive uslugu.

Ukoliko ste među onima koji bi da leto traje do kraja godine, onda ga i produžite odlaskom u sunčanu Hurgadu - destinacija koja je savršena za boravak i odmor tokom Septembra i Oktobra.

Cene ali inclusive aranžmana ne treba da vas brinu, agencija “Travelland” je pripremila više nego atraktivne ponude avionskih paket aranžmana na 7 noći.

Broj slobodnih mesta na avionu nije naravno neograničen, zato treba brzo odraegovati i izabrati odgovarajući termin boravka. Sa avio kompanijom Air Serbia, najniža cena aranžaman na 8 dana/7 noći je 499 evra i odnosi se na polaske 24.09. i 01.10. za all inclusive uslugu. Ostali datumi avio polazaka za Hurgadu su : 8.10; 15.10; 22.10.

Izbor htela za Hurgadu uopšte nije mali. Preporučujemo sledeće hotele na osnovu tražnje, odličnog odnosa cene-kvaliteta i recenzije putnika:

Elysees Dream Beach 4* / Al – Hotel ima odličnu lokaciju, ali i najpovoljniju ponudu. Nalazi se u srcu Hurgade i na par minuta hoda od početka šetališta Memše. Privatnu peščanu plažu "Dream Beach" pronaći ćete sa druge strane ulice. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela. Pored hotela se nalaze restoran „Bulls" i kafe-bar "London Bridge". Na samo par minuta vožnje je od najpoznatijeg noćnog kluba Little Budha na Memši kao i Sakale (novog centra sa velikim brojem radnji, kafića i restorana)… Najniža cena za 7 noći je 499 evra.

foto: Promo

Sea Gull 4*/ AL – Najprodavaniji hotel poslednje 2 godine. Preporučujemo ga porodicama sa decom zbog sadržaja kao i onima koji žele da budu u centru Sakale i osete pravi duh Hurgade. Preporuka za sve tipove gostiju. Nalazi se u centru Hurgade, Sakali, na obali mora. Udaljen je oko 10 km od aerodroma u Hurgadi (oko 10 min vožnje) i 25 km od El Goune. Na par minuta hoda je udaljen od nove Marinei Sherry ulice, koja je preuređena u pešačku zonu. Najniža cena za 7 noći je 625 evra. Sunny Days Resort 4* / AL - Nalazi u severnom delu Hurgade, na samoj obali Crvenog mora, na Curniche putu, između Dahara i nove Marine. Poseduje dve peščane plaže u vidu lagune, a treća plaža se nalazi na spoljašnjoj, levoj strani hotela sa dugačkim koralnim grebenom fenomenalanim za ljubitelje snorklinga. Ležaljke, suncobrani su besplatni za goste hotela. Najniža cena za 7 noći je 625 evra. Royal Lagoons 5* / AL - Hotel se nalazi na kraju uređenog šetališta, Memše, na drugoj liniji od mora, odmah pored Swiss Inn bungalova. Raspolaže sopstvenom peščanom plažom, sa postepenim ulaskom u vodu. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela. Najniža cena za 7 noći je 599 evra.

foto: Promo

Mercure hotel 4* / AL - Jednu od najlepših plaža u Hurgadi ima upravo ovaj hotel. Preporuka je za sve tipove gostiju naročito porodicama sa decom manjeg uzrasta. Nalazi na samoj plaži u južnom delu Hurgade, oblasti Magawish. Udaljen je oko 8 km od aerodroma u Hurgadi (oko 10 min vožnje), oko 10 km severno od Sakale, a od Grand akvarijuma oko 700 m južno. Najniža cena za 7 noći je 685 evra.

Swiss Inn Ressort 5*/ AL - Hotel se nalazi se na kraju šetališta Memše i poznat je po jednoj od najlepših plaža na Memši. Sastoji se iz glavne zgrade koja se nalazi na plaži i bungalova koji se nalaze na drugoj liniji preko ulice koje su kompletno renovirane. Usluga All Inclusive 24 sata kao i guest relation na srpskom jeziku. Peporuka za sve tipove gostiju kao i porodice sa decom, one koji žele pasivan ili aktivan odmor. . Najniža cena za 7 noći je 819 evra. Caribbean World 5* / AL – U ovom hotelu besplatan je smeštaj za dvoje do 13,99 godina starosti. Poznat je po jednoj od najlepših peščanih plaža u regiji Crvenog mora dugačkom oko 1 km i odličnom animacionom programu, tako da je idealan izbor za sve tipove gostiju i porodice sa decom. (cena za 7 noći od 630 evra). Najniža cena za 7 noći je 675 evra.

foto: Promo

Hilton Plaza 5* / AL - Hotel se nalazi na obali mora, na El Kornish putu u severnom i mirnom delu Hurgade, a udaljen je oko 4 km od centra Sakale i nove marine. Na par koraka od hotela nalazi se manji tržni centar "City Center". Najniža cena za 7 noći je 825 evra.

Jaz Casa Del Mar Beach lux 5* / UAL - Hotel se nalazi se na peščanoj plaži, na kraju Memše, uređenog šetališta. Udaljen je oko 10 minuta vožnje od aerodroma, pored hotela sa severne strane nalazi se Swiss Inn Resort (ex Hilton Resort), a sa južne hotel Samra Bay....Sopstvena, peščana, sa postepenim ulaskom u vodu. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela. Najniža cena za 7 noći je 950 evra.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

