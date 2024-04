Od osnivača RATM do braće Cavalera: Gitarski zvuk na Exitu pojačava preko 30 bendova!

Furiozni rifovi odjekivaće Petrovaradinskom tvrđavom ovog jula na EXIT festivalu! Listi ranije najavljenih imena, koje na Tesla Universe Glavnoj bini predvode jedan od najinovativnijih gitarista svih vremena, pokretačka snaga bendova Rage Against the Machine i Audioslave Tom Morello, i nezaustavljivi The Exploited, sada se pridružuju braća Cavalera, osnivači kultne Sepulture, koji će po prvi put nastupiti zajedno na tvrđavi i doneti esenciju jednog od najboljih heavy-metal bendova u istoriji! Premijerno stižu i Altin Gün, holandski sastav sa internacionalnom karijerom koji neguje autentični orijentalni rok zvuk, ali i svetska senzacija iz Mađarske, megapopularni Azahriah, koji je prošle godine postao najmlađi muzičar ikada koji je rasprodao Sportsku arenu Laslo Pap u Budimpešti, a čekaju ga tri rasprodata koncerta na nacionalnom stadionu Puškaš ispred više od 150.000 fanova! Takođe, pravo sa svoje prve velike evropske turneje stiže najpopularniji regionalni sastav Joker Out!

Na kultnu Visa Fusion binu, pored najavljenih Villagers of Ioannina City i Lakeside X, stiže moćna regionalna podrška koju čine Eyesburn, Ritam nereda i makedonski Funk Shui, dok žestoki zvuk na Explosive bini predvode američke punk ikone The Casualties, ranije najavljeni, kultni sastav Coroner, koji po prvi put nastupa u našoj zemlji, ali i Ratos de Poaro, Uada, Conflict i čitav niz hardcore, metal i punk bendova!

Glasna i distorzirana strana strana EXIT festivala upravo je dobila snažno pojačanje – rifove najvećih himni kultne Sepulture donose braća Iggor i Max Cavalera, osnivači jednog od najboljih heavy-metal bendova u istoriji, čiji je album „Roots” devedesetih godina postavio temelje nu metal zvuka! Max često ističe da Srbiju smatra svojom drugom zemljom, a poznato je i da je ceo album „Prophecy”, koji je snimio sa svojim bendom Soulfly, inspirisan njegovim doživljajem Srbije. Na Exitu je nastupao dva puta, 2004. i 2008, a ove godine će mu se na tvrđavi po prvi put pridružiti i brat Iggor Cavalera, sa kojim donosi esenciju Sepulture! Ono što je već poznato jeste da će sa tvrđave zagrmeti i legendarni rifovi „Killing in the Name“, direktno od Toma Morella, koosnivača i glavnog autora većine albuma Rage Against the Machine, a stižu i nezaustavljivi škotski pankeri The Exploited!

Na Tesla Universe Glavnu binu premijerno dolazi i orijentalni psihodelični rok sastav iz Holandije sa internacionalnom karijerom Altin Gün, a sjajna uvertira za njihov nastup na Exitu su KEXP sessioni na kojima su gostovali već dva puta – u maju 2023. i u februaru ove godine. Programu se pridružuje i svetska senzacija iz Mađarske, megapopularni kantautor i YouTuber Azahriah, koji se upisao u istoriju kao najmlađu muzičar ikad koji je rasprodao arenu Laslo Pap u Budimpešti, a čekaju ga tri uzastopna rasprodata samostalna koncerta na nacionalnom stadionu Puškaš Arena, i to pred više od 150.000 fanova! Pravo sa svoje velike evropske turneje stiže i ranije najavljeni slovenački sastav Joker Out, koji je svoju karijeru lansirao na prošlogodišnjem izboru za pesmu Evrovizije, kao i beogradski punk rock sastav Replicunts!

Pojačanje bendovima Villagers of Ioannina City i Lakeside X na omiljenoj Visa Fusion bini donose vodeći regionalni bendovi Eyesburn, Ritam nereda i makedonski Funk Shui, dok na najtvrđu festivalsku Explosive binu, pored ranije najavljenog sastava Coroner, koji po prvi put dolazi u Srbiju, i sveženskog death metal benda Nemesis, stižu i nepobedivi njujorški pankeri The Casualties!

Pridružuje im se još preko 20 bendova, među kojima su Cutthroat, Worst, Nabod / Majak / Neven, Expectations, Risk it, Khargash, Uada, Morost, Tortharry, Zenoth, Ratos de Poaro, Conflict, The Take, My Turn, Lineout, Liquid Supercharge, Xsus, Jack, Ancient, Schirenc Plays Pungent Stench, The Stone, Gestos Grosseiros, Condemned Ad i Geger!

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024 na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, a prodaja jednodnevnih ulaznica počinje u četvrtak, 4. aprila tačno u podne.

